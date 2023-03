Gradiće se stanovi za oko 300 zaposlenih u zdravstvu

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i vršiteljka dužnosti direktorice Stambene zadruge zdravstvenih radnika Zdravstvo, Maja Radišević, potpisali su ugovor o izgradnji stanova za medicinare u Podgorici.

Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da će se stambeni objekat graditi u podgoričkom naselju Zagorič, a interesovanje za dobijenja stana po povoljnim uslovima izrazilo je oko 300 zdravstvenih radnika, koji su članovi stambene zadruge “Zdravstvo”.

Kako su naveli, za novu stambenu jedinicu do sada su interesovanje iskazali zaposleni u Kliničkom centru, Domu zdravlja Glavnog grada, apotekama Montefarm, Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici, Institutu za javno zdravlje, kao i u Fondu za zdravstveno osiguranje.

Šćekić je rekao da će ubrzo biti potpisan sličan ugovor za gradnju stanova za zdravstvene radnike u Pljevljima.

On je kazao da je jedan od prioriteta 43. Vlade unapređenje stambene politike i rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u zdravstvu.

„U saradnji sa stambenom zadrugom “Zdravstvo” riješeni smo da pomognemo kako to ezistencijalno pitanje svake porodice za zdravstene radnike ne bude teret i briga“, rekao je Šćekić.

Kako je naveo, oni koji brinu o zdravlju građana, moraju znati da je država na njihovoj strani.

Šćekić je kazao da je trend demografskih kretanja iz sjeverne ka centralnoj regiji jako izražen i da se u narednom periodu mora voditi računa o decentralizaciji i zadržavanju mlađe i radno sposobne populacije u sjevernom regionu.

„Ukupan broj stambenih jedinica koje je do sada izgradila Stambena zadruga zdravstvenih radnika Crne Gore „Zdravstvo“ preko projekata, a kojima je riješeno stambeno pitanje članova zadruge je 322“, navodi se u saopštenju.

