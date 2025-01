Građani za dan vratili 153 komada vatrenog oružja

Podgorica, (MINA) – Građani su u petak, u više gradova širom Crne Gore, dobrovoljno vratili 153 komada vatrenog oružja, 4.766 komada municije i 13 komada ručnih bombi, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su građani oružje vratili u okviru akcije “Poštuj život, vrati oružje”, koju Uprava policije sprovodi duži niz godina.

Iz policije su kazali da su građani u Podgorici, Danilovgradu, i Cetinju građani dobrovoljno predali 48 komada vatrenog oružja od čega 34 pištolja i 14 pušaka, 1.452 komada municije različite vrste i kalibra, i jednu bombu.

„Službenicima u Baru, Kotoru, Herceg Novom, Tivtu i Ulcinju dobrovoljno je vraćeno 55 komada oružja, 1.780 komada municije različite vrste i kalibra, osam komada bombi, dvije tromblonske mine i djelovi za njih, devet okvira za pušku i pištolj, dva topovska đuleta, i improvizovana naprava za municiju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u Plavu, Rožajama, Bijelom Polju, Mojkovcu, Kolašinu i Beranama dobrovoljno predat 21 komad vatrenog oružja, od čega deset pištolja i 11 pušaka, 500 komada municije, i dva okvira za pištolj.

„U Nikšiću, Žabljaku, i Pljevljima je dobrovoljno predato 29 komada vatrenog oružja od čega 13 pušaka i 16 pištolja, 1034 komada municije, četiri bombe, i devet okvira od oružja“, navodi se u saopštenju policije.

Oni su rekli da je od početka januara Upravi policije dobrovoljno predato 511 komada vatrenog oružja, 16.652 komada municije, 49 komada ručnih bombi, kao i više djelova oružja i eksplozivnih sredstava.

„Uprava policije apeluje na sve sugrađane da daju svoj doprinos cjelokupnoj bezbjednosti društva i da predaju vatreno oružje, municiju i eksplozivna sredstva koja imaju u svom posjedu, bez ikakve pravne, odnosno krivične ili prekršajne odgovornosti i bez obzira na to da li oružje posjeduju u ilegalnom ili legalnom vlasništvu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da građani mogu pozvati policiju na broj 122 i obavijestiti policijske službenike da žele da vrate oružje.

„Nakon čega će policijski službenik preuzeti oružje na mjestu gdje se osoba, odnosno oružje nalazi i izdati potvrdu o preuzimanju“, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da građani ne treba sami da donose oružje u stanice policije, prije svega zbog bezbjednosti.

„Uprava policije će nastaviti sa sprovođenjem pojačanih preventivnih i represivnih aktivnosti u sklopu aktuelne kampanje, kao i u cilju očuvanja bezbjednosti, zdravlja i života svih građana“, kaže se u saopštenju.

Uprava policije je pozvala građane da kroz saradnju i poštovanje zakona zajedno rade na osiguranju i izgradnji bezbjednog ambijenta.

