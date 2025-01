Građani predali 15 komada oružja i 165 komada municije  

Podgorica, (MINA) – Građani su u utorak dobrovoljno vratili 15 komada vatrenog oružja, 165 komada municije i dvije ručne bombe, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su, u okviru kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, koju Uprava policije sprovodi već duži niz godina, građani dobrovoljno vratili i eksplozivna sredstva i djelove vatrenog oružja.

Kako su kazali iz policije, u Podgorici, Danilovgradu i Tuzima građani su dobrovoljno predali pet pištolja i jednu pušku, 73 komada municije, jednu ručnu bombu i dva detonirajuća štapina.

U Baru, Tivtu, Kotoru i Budvi, dobrovoljno je vraćeno pet komada vatrenog oružja od čega četiri pištolja i jedna puška, 79 komada municije, i dva dijela od oružja.

„U Bijelom Polju, Kolašinu i Beranama dobrovoljno su predati jedna puška i jedan pištolj, 13 komada municije i jedna ručna bomba“, kaže se u saopštenju policije.

Dodaje se da je policijskim službenicima u Nikšiću i Pljevljima dobrovoljno predata jedna puška i jedan gasni pištolj.

„U proteklih četiri dana Upravi policije je dobrovoljno predato ukupno 136 komada vatrenog oružja, 3.024 komada municije, 16 komada ručnih bombi, kao i više djelova oružja i eksplozivnih sredstava“, navodi se u saopštenju.

Uprava policije apelovala je na sve sugrađane da doprinesu cjelokupnoj bezbjednosti društva i da predaju vatreno oružje, municiju i eksplozivna sredstva koja imaju u svom posjedu.

„Bez ikakve pravne, odnosno krivične ili prekršajne odgovornosti, i bez obzira na to da li oružje posjeduju u ileaglnom ili legalnom vlasništvu“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da građani to mogu učiniti tako što će pozvati policiju na broj 122, obavijestiti policijske službenike da želi da vrati oružje, nakon čega će oni preuzeti oružje na mjestu gdje se nalazi i izdati potvrdu o preuzimanju.

„Važno je napomenuti da građani ne treba sami da donose oružje u stanice policije, prije svega zbog bezbjednosti“, naglasili su iz policije.

Iz Uprave policije su poručili da će nastaviti sa sprovođenjem pojačanih preventivnih i represivnih aktivnosti u sklopu aktuelne kampanje, kao i u cilju očuvanja bezbjednosti, zdravlja i života svih građana.

„Ujedno pozivamo građane da kroz saradnju i poštovanje zakona zajedno radimo na osiguranju i izgradnji bezbjednog ambijenta“, zaključuje se u saoštenju.

