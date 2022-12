Građani krenuli u protestnu šetnju

Podgorica, (MINA) – Učesnici protesta u organizaciji pokreta Ima nas krenuli su u protestnu šetnju.

Na početku protesta na platou ispred Skupštine Crne Gore ponovljeni su zahtjevi građana, koji traže povlačenje Zakona o predsjedniku i hitan dogovor o izboru sudija Ustavnog suda i datumu održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.

Iz pokreta Ima nas na Tviteru /Twitter/ su naveli da je na četvrtom protestu prisutno oko 20 hiljada ljudi.

Građanska aktivistkinja Tijana Vidaković kazala je da borba ne smije stati jer „ona odlučuje da li ćemo biti slobodni građani svijeta, ili sužnji velikosrpskih ideja“.

„Crna Gora je naše mjesto pod suncem, koje nećemo dati balkanskom mraku u koji nas žele uvući tamne sjene sluganskih vlastodržaca“, rekla je Vidaković.

Ona je navela da hoće evropski put, „a ne balkanske stranputice poražene Vlade Dritana Abazovića“.

Novinar Đorđe Šćepović kazao je „da bi mnogi bili ovdje, ali ne smiju jer im prijete otkazima“.

On je rekao “da je Crna Gora danas okupirana zahvaljujući slugama Aleksandra Vučića”.

„Zgazili su beogradskom čizmom crnogorski Ustav“, naveo je Šćepović.

Građani nose transparente sa porukama “Ima nas”, “Ne damo te Crna Goro”, “Nema više izbora, idemo na izbore”, “Ima nas, Za Crnu Goru, za EU”.

(kraj) žug/mip

