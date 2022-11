Građani i dalje protestuju ispred Skupštine

Podgorica, (MINA) – Više desetina građana i dalje protestuje ispred Skupštine, gdje je u toku rasprava o Predlogu izmjena Zakona o predsjedniku Crne Gore.

Okupljenima su se obratili poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Socijaldemokrata.

Ispred zgrade Skupštine pojačano je prisustvo policije.

Građani su u 19 sati počeli da se okupljaju na Trgu nezavisnosti odakle su se uputili ka zgradi Skupštine.

U pozivu, koji je ranije danas objavljen na društvenim mrežama, pozivaju se Podgoričani da se okupe na Trgu nezavisnosti kako bi “spriječili urušavanje države”.

“Okupimo se na Trgu u Podgorici, ako mislimo ostati u svojoj državi”, piše u pozivu.

