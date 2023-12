GP URA: Spajić da poštuje Granski kolektivni ugovor i prosvjetarima poveća plate

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA apelovao je na premijera Milojka Spajića da poštuje odredbe Granskog kolektivnog ugovora (GKU) i da budžetom za narednu godinu predvidi povećanje zarada prosvjetnim radnicima.

Iz GP URA su, kako su kazali, podržali Sindikat prosvjete Crne Gore, osuđujući istovremeno “neodgovorno ponašanje Spajića”.

Oni su naveli da je Spajić, Predlogom budžeta za narednu godinu zaboravio na potpisani GKU Vlade Crne Gore i Sindikata prosvjete koji, između ostalog, propisuje da se od 1. januara naredne godine svi koeficijenti složenosti uvećaju za dodatnih deset odsto.

“Apelujemo na Spajića da poštuje odredbe GKU i predivi povećanje zarada prosvjetarima jer bi sve mimo toga bilo isuviše neozbiljno”, naglasili su iz GP URA.

Oni su rekli da je 43. Vlada Dritana Abazovića 30. decembra prošle godine potpisala GKU kojim su tada od 1. januara 2023. svi koeficijenti složenosti uvećavali od 20 odsto do 45 odsto.

Kako su dodali, tim ugovorom je za 1. januar naredne godine predviđeno uvećanje za dodatnih deset odsto za svih 13.893 službenika Ministarstva prosvjete.

“Vrijedi napomenuti da je radom 43. Vlade pripremljeno da tokom naredne godine počne gradnja jedne gimnazije, tri osnovne škole i četiri vrtića, a rekonstruisaće se devet srednjih stručnih škola i tri vrtića”, kaže se u saopštenju.

