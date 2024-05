Gorjanc Prelević: Rješavanje ubistva Jovanovića da bude uslov za prijem u EU

Podgorica, (MINA) – Jedina nada za napredak u istrazi ubistva vlasnika i glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića jeste da se to postavi kao uslov za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju (EU), smatra izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA) Tea Gorjanc Prelević.

Ona je, povodom 20 godina od ubistva Jovanovića, kazala da je država Crna Gora odgovorna za njegovo neriješeno ubistvo.

“Ako ga nije i ubila, odnosno naručila ubistvo, odgovorna je za to što posljednjih 20 godina nijesu preduzeti djelotvorni koraci da se ono istraži. Naprotiv, učinjeni su propusti koji ukazuju na namjeru da se preostale ubice, a pogotovo njihov nalogodavac, sačuvaju od odgovornosti”, istakla je Gorjanc Prelević.

On je u saopštenju navela da je, kao i za ratne zločine, očigledno da za rasvjetljavanje ubistva Jovanovića nije bilo ni političke ni tužilačke volje.

“Iako se može pretpostaviti zašto je nije bilo za vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista, u vrijeme ubistva i do kraja avgusta 2020. godine, kada se tužilačka volja svodila na političku, nejasno je zašto se ta volja nije ozbiljnije pokazala u posljednje četiri godine”, rekla je Gorjanc Prelević.

Prema njenim riječima, nijedna od “reformskih” vlada – Zdravka Krivokapića, Dritana Abazovića, a ni Milojka Spajića, nije angažovala stranog eksperta da pomogne oko istrage.

Gorjanc Prelević je podsjetila da je Komisija za praćenje istraga napada na novinare, prihvatajući inicijativu HRA, još 2018. godine od Vlade zatražila da angažuje takvog eksperta.

“Njega je, doduše, samo prethodni premijer Abazović bar pompezno najavljivao. Krivokapića to ni toliko nije interesovalo, a ni Spajićeva vlada se do danas o tome nije oglasila”, dodala je Gorjanc Prelević i upitala zašto ekspert nije angažovan

Ona je kazala da je Vlada Mila Đukanovića 2016. godine raspisala nagradu od milion EUR za informacije koje bi mogle dovesti do rasvjetljavanja ubistva.

“Da li su se sada okolnosti u državi, u kojoj je policija hronično u v.d. stanju, dovoljno uozbiljile da uvjere nekog svjedoka da joj povjeri svoj život na čuvanje, po svaku cijenu”, navela je Gorjanc Prelević.

Ona je kazala da u posljednjih godinu ni posredstvom Tužilačkog savjeta nije dobijeno uvjeravanje da je državno tužilaštvo preduzelo sve korake koje je HRA sugerisala kroz pitanja postavljena u izvještaju “Nerasvijetljeno ubistvo direktora i glavnog urednika dnevnog lista DAN Duška Jovanovića – Pitanja bez odgovora” još 2016. godine.

Gorjanc prelević je rekla da nije objavljeno ni da je išta učinjeno da se provjeri zakonitost rada državnih tužilaca koji su bili odgovorni za istragu.

“Djeluje da je jedina nada za napredak u istrazi da se to postavi kao uslov za ulazak Crne Gore u EU. Do toga svakako još ima dovoljno vremena”, zaključila je Gorjanc Prelević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS