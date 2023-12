Gorčević: Pristupanje EU nije prolazna politička odluka, već generacijski izbor

Podgorica, (MINA) – Proces evropskih integracija nije prolazna politička odluka, već generacijski izbor koji oblikuje crnogorsko društvo, rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), ona je na panelu „EU proširenje: nova geopolitička urgencija“, koji je organizovao

Institut Prijatelji Evrope u Briselu, kazala da u Crnoj Gori postoji nova energija koja ide u pravcu ubrzanja pristupnih pregovora sa EU.

“Potičući iz generacije koja snažno vjeruje u ideju evropske Crne Gore i evropskog regiona Zapadnog Balkana, snažno ću se zalagati za sprovođenje svih neophodnih reformi kako bi se ostvarila dugogodišnja želja naših građana – evropski životni standard i članstvo u EU”, poručila je Gorčević.

Ona je istakla da je Crna Gora najpogodniji kandidat za sljedeću državu članicu EU i da će Vlada usmjeriti sve svoje resurse i kapacitete, kako u političkom, tako i u tehničkom smislu, da ispuni sve kriterijume za pristupanje EU do kraja svog mandata.

Međutim, kako je poručila Gorčević, važno je da i sama EU bude vise prisutna u regionu i ubrza njegovu punu integraciju.

“Svoj mandat smo započeli baveći se najosjetljivijim pitanjima, koja su vremenom postala veliki kamen spoticanja ne samo za proces pristupanja EU, već i za demokratsko funkcionisanje zemlje“, navela je Gorčević.

Kako je kazala, nakon neophodne dvotrećinske većine u parlamentu, nakon tri godine kompletiran je Ustavni sud, i pokazano da su najizazovnije odluke moguće kroz dijalog.

Gorčević je rekla da će u narednim mjesecima fokus biti na imenovanju ključnih ličnosti u pravosuđu.

Kako je navela, jačanje pravosuđa nije samo ispunjavanje kriterijuma u pregovorima o pristupanju EU, već obezbeđivanje čvrstog okvira, koji uvjerava pojedince, preduzeća i institucije da su njihova prava i obaveze čvrsto definisane i zaštićene.

Gorčević je, govoreći o globalnom kontekstu, s akcentom na rusku agresiju na Ukrajinu, istakla da ispunjavanje obaveza iz procesa pristupanja EU predstavlja najsveobuhvatnije i najefikasnije sredstvo za jačanje otpornosti na maligne uticaje.

Ona je poručila da reformski napori moraju biti praćeni snažnom političkom podrškom zapadnih demokratija.

Gorčević je, u tom kontekstu, pozdravila pokretanje instrumenta Novi plan rasta za Zapadni Balkan koji, kao je kazala, predstavlja snažan mehanizam da se reforme u regionu odvijaju u pravom smjeru.

