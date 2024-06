Gorčević: Crna Gora ujedinjena oko zajedničkog cilja – članstva u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ujedinjena oko zajedničkog cilja, članstva u Evropskoj uniji (EU), što se pokazalo konsenzusom u Vladi i gotovo jednoglasnim izglasavanjem zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) u Skupštini, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je to rekla na sastanku sa delegacijom Grupe prijateljstva Nacionalnog savjeta Austrije sa Crnom Gorom.

Gorčević je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), rekla da su i Vladu i Skupštinu birali građani, a skoro 80 odsto građana svoju budućnost vidi u EU.

“Stoga ne iznenađuje činjenica da je Vlada učinila sve što je u njenoj moći da ispuni preostala privremena mjerila u poglavljima 23 i 24, a Skupština u kratkom roku izglasala 12 IBAR zakona”, rekla je Gorčević.

Ona je dodala da je cijelo društvo, ali i svi politički akteri svjesni momenta u kome se Crna Gora nalazi kada je pristupanje EU u pitanju.

Prema riječima Gorčević, to je šansa koju Crna Gora ne smije propustiti.

“Radujemo se Međuvladinoj konferenciji u okviru belgijskog predsjedavanja koja je najavljena krajem juna i nadamo pozitivnom IBAR-u za poglavlja 23 i 24”, kazala je Gorčević.

Ona je dodala da, nakon toga, Crnu Goru očekuje mnogo posla na pripremi određenog broja pregovaračkih poglavlja za zatvaranje, već tokom mađarskog predsjedavanja Savjetom EU.

Gorčević je zahvalila na kontinuiranoj saradnji i podršci koju Crna Gora dobija od Austrije i dodala da se nada da će se ona intenzivirati u narednom periodu, posebno kada je u pitanju ekspertska pomoć na zatvaranju poglavlja.

Predsjednik Grupe prijateljstva, Maksimilian Kelner, kazao je da je prijatno iznenađen koliko je Crna Gora ambiciozna i ujedinjena kada je pristupanje EU u pitanju.

On je, kako je saopšteno iz MEP-a, poručio da Austrija snažno podržava reformske procese i evropski put Crne Gore.

Kelner je rekao da se nada još snažnijoj saradnji dvije države i dodao da je austrijski Nacionalni savjet na raspolaganju za svu podršku i pomoć koja je Crnoj Gori potrebna.

