Glavni odbor SD-a podržao formiranje širokog nadstranačkog saveza

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Socijaldemokrata (SD) jednoglasno je podržao predlog Predsjedništva te stranke o formiranju širokog nadstranačkog saveza, koji bi, pored SD-a, činili Socijaldemokratska partija i Liberalna partija, kao i nepartijska udruženja i prepoznati nezavisni intelektualci i građanski aktivisti.

Iz SD-a su saopštili da su, svjesni situacije u kojoj se Crna Gora danas nalazi i činjenice da je normalno i pristojno odavno postalo rijetkost na političkoj sceni, zajedno sa kolegama iz programski srodnih partija nedavno otpočeli razgovore o potrebi kreiranja nove kredibilne opozicione ponude.

Kako su kazali iz te partije, tu opozicionu ponudu bi, pored ideološki sličnih političkih subjekata, činila i nepolitička udruženja, ali i brojni istaknuti pojedinci koji žele da doprinesu snaženju istinskog građanskog bloka.

„Kako je vrijeme odmicalo, a razgovori tekli, postajali smo sve ubjeđeniji u ispravnost takvog pristupa. Danas sa ponosom možemo istaći da su i Predsjedništvo i Glavni odbor podržali formiranje upravo takvog širokog saveza”, rekli su iz SD-a.

Oni su kazali da ih posebno ohrabruje činjenica da, pored partijskog članstva i široke baze aktivista, pozitivne reakcije svakodnevno dolaze od građana kojima je ideja formiranja takvog nadstranačkog političkog okvira veoma bliska, i koji iskazuju želju i namjeru da doprinesu afirmaciji saveza.

Savez će, kako su naveli iz SD-a, vrlo brzo biti i zvanično predstavljen.

Predsjednik SD-a Damir Šehović kazao je da u vremenu sveprisutne fragmentacije političke ponude, okupljanjem u savez svih onih koji su decenijama suštinski utemeljeni u građanskim, državotvornim i evroatlantskim vrijednostima, pokazuju da su i te kako svjesni važnosti političkog trenutka u kome se nalazimo i još više njihove uloge u njemu.

„Kao što smo devedesetih bili prepoznati po modernoj, za to vrijeme nesvakidašnjoj avangardnoj politici sa kojom su svi bili načisto, tako će biti i u novom političkom vremenu u kojem živimo, prepoznatom nažalost ne samo po afirmaciji retrogradnosti, površnosti i nekulture, već i po urušavanju bazičnih vrijednosti na kojem društvo mora da počiva ukoliko želi da bude istinski evropsko”, poručio je Šehović.

On je, na sjednici Glavnog odbora SD-a, istakao da će ponuditi odgovore na sve izazove, ali da će fokus biti na svim onim pitanjima koje mogu doprinijeti boljem životnom standardu građana, poput ekonomije, zdravstva, socijale, obrazovanja.

Šehović je poručio da će nastojati da političkim djelovanjem doprinesu postizanju novog društvenog konsenzusa i kompromisa.

On je dodao da je novi društveni konsenzus i kompromis potrebniji nego ikada, ali da to nipošto neće činiti po svaku cijenu.

„A još manje ćemo do njega nastojati da dođemo na način na koji aktuelna vlast čini, tako što pokušava da zarad lažnog pomiranja spaja nespojivo, da vrši reviziju istorije, i da tako suštinski urušava sve vrijednosti koje su precizno definisane Ustavom, a odnose se na građansku, multietničku, sekularnu, antifašističku i evropsku orijentaciju“, naveo je Šehović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS