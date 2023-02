Glavni grad će Turskoj uplatiti 100 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Glavni grad Podgorica uplatiće Turskoj 100 hiljada EUR, u cilju prevazilaženja teških posljedica razornog zemljotresa.

To je na Tviteru /Twitter/ objavio gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković.

„Ponosan sam na to što je, tokom protekle četiri godine, Glavni grad na sličan način pomogao brojne gradove, uključujući Zagreb, Tiranu, Novi Pazar, Opštinu Berkovići“, naveo je Vuković.

Više od 41 hiljada ljudi poginula je, a preko 100 hiljada je povrijeđeno usljed zemljotresa koji je prošle sedmice pogodio Tursku i Siriju.

