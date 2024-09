Glavni grad: ASK namjerava da revidira odluku o besplatnom gradskom prevozu

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) ima namjeru da revidira prethodno mišljenje u vezi sa odlukom o besplatnom prevozu tokom septembra za sve korisnike linija kojima upravlja gradsko preduzeće „Putevi“, kazali su iz Glavnog grada.

Oni su rekli da je ASK prethodno potvrdio da je Glavni grad postupao u skladu sa dostavljenim mišljenjem.

„U toku dana, Glavnom gradu je stiglo obavještenje da ASK, koji je 29. avgusta dostavio pozitivno mišljenje, ima namjeru da revidira prethodno mišljenje u vezi sa odlukom o besplatnom prevozu koji je tokom septembra obezbijeđen za sve korisnike linija kojima upravlja gradsko preduzeće „Putevi““, navodi se u saopštenju.

Iz Glavnog grada su rekli da su odluku o besplatnom prevozu, donijeli i za septembar prošle godine, povodom Evropske nedjelje mobilnosti.

Kako se dodaje, ta odluka se pokazala kao odličan način da građane podstaknu da više koriste javni gradski prevoz.

„Imajući u vidu veoma pozitivno iskustvo sa primjenom odluke tokom septembra prošle godine, a cijeneći značaj jedne ovakve odluke kojom bismo izašli u susret brojnim građanima koji su nam upućivali zahtjeve za besplatne mjesečne karte, odlučili smo da obezbijedimo besplatan prevoz svim građanima i tokom ovog septembra“, rekli su iz Glavnog grada.

Oni su naveli da su prije donošenja odluke pribavili mišljenje ASK-a u kojem se nadvosmisleno navodi da nema ograničenja za sprovođenja te odluke.

„Osim toga, već postoje pojedine odluke koje govore u prilog tome da je i ranije postojala praksa u okviru lokalnih samouprava, koja je primjenjivana u godinama kada su bili lokalni izbori, a koje za posljedicu nijesu imale nikakvu reakciju ASK-a“, dodaje se u saopštenju.

Iz Glavnog grada su rekli da, uprkos dobroj namjeri, koja nije bila politički motivisana, žale što su zbog revidiranog mišljenja ASK-a dovedeni u situaciju da preispitaju odluku o besplatnom prevozu.

„Ističemo da je cilj političkih subjekata, koji svaku korisnu stvar upotrebljavaju isključivo za političke obračune i preispituju sve ono što je usmjereno na interes građana, što se ne može reći da rade i kada je u pitanju njihov partikularni politički interes“, kaže se u saopštenju Glavnog grada.

Oni su rekli da im nije stalo što će zbog njihovih političkih manipulacija ukidanjem ove vrste pogodnosti onemogućiti brojnim građanima da koriste besplatan prevoz.

„A posebno đacima osnovnih i srednjih škola, budući da je odluka kojom bi im se omogućile subvencije za mjesečne karte, zbog složene političke situacije, i dalje na čekanju“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS