Gazivoda podnio ostavku u Tužilačkom savjetu

Podgorica, (MINA) – Član Tužilačkog savjeta (TS) Siniša Gazivoda podnio je danas ostavku na tu funkciju.

On je u ostavci, koju je dostavio Skupštini Crne Gore, naveo da su Zakonom o sprečavanju korupcije, usvojenom u junu, uvedena dodatna ograničenja u obavljanju javne funkcije u pogledu pružanja usluga.

Gazivoda je kazao da je, iako, shodno odredbama Zakona o advoķaturi, advokati pružaju pravnu pomoć, a ne usluge, zatražio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije kako bi otklonio bilo koju dilemu.

“Međutim, od Agencije sam dobio negativno mišljenje u ovom pogledu”, naveo je Gazivoda u ostavci objavljenoj na sajtu parlamenta.

On je rekao da bi ga navedena ograničenja, zajedno sa onima koje je sebi uveo kako bi kao član TS izbjegao bilo kakvu sumnju u pogledu sukoba interesa, onemogućavala da se bavi advokaturom, koja je njegov primarni poziv i izbor.

“Iz navedenih razloga podnosim ostavku na funkciju člana Tuzilackog savjeta”, naveo je Gazivoda.

On je Skupštini zahvalio na ukazanom povjerenju prilikom izbora na tu funkciju.

