Formirano više predmeta povodom krijumčarenja cigareta

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) već je formiralo više krivičnih predmeta u vezi sa krijumčarenjem cigareta, a tim povodom je, kako su kazali, saslušan premijer Dritan Abazović.

Iz SDT-a su Televiziji Crne Gore, povodom optužbi zvaničnika Vlade iznijetih na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, rekli da su predmeti već formirani po krivičnim prijavama Uprave prihoda i carina (UPC), Uprave policije ili od Tužilaštva, po službenoj dužnosti.

“Tim povodom je već saslušan Abazović o svojim saznanjima”, kazali su iz SDT-a, prenosi portal RTCG.

Kako su dodali, u predmetima se prikupljaju dokazi i o eventualnom učešću službenika UPC-a u krijumčarenju i drugih državnih organa, odgovornih lica privrednih društava koja se bave trgovinom cigaretama, ali i svih drugih osoba.

Iz SDT-a su naveli da se utvrđuje i da li su, osim krijumčarenja, učinjena i druga krivična djela iz stvarne nadležnosti SDT-a.

Oni su podsjetili da je, po Zakoniku o krivičnom postupku, obaveza svih službenika državnih organa da prijave krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti i da podnesu odgovarajuće i njima dostupne dokaze.

