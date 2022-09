Fokusirati se na EU pregovore, Otvoreni Balkan je gubljenje vremena

Podgorica, (MINA) – Fokus Crne Gore treba da bude na pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji (EU), kazali su iz Centra za ekonomske i evropske studije (CEES) i ocijenili da je Otvoreni Balkan gubljenje vremena.

Iz CEES-a su rekli da Crna Gora mora, u punom kapacitetu, da bude posvećena napretku u oblasti evropskih integracija kako bi, kao država koja je najdalje odmakla u tom procesu, u što kraćem roku završila pregovore i postala punopravna članica EU.

Kako su dodali, regionalna saradnja je potrebna i poželjna, ali i uređena u dovoljnoj mjeri različitim inicijativama i sporazumima, prevashodno CEFTA sporazumom, pa ionako opterećene i ograničene administrativne kapacitete treba usmjeriti na ubrzanje evropskih integracija.

“U ovako izazovnim trenucima, izjave pojedinih zvaničnika Vlade u tehničkom mandatu o Otvorenom Balkanu i učešću Crne Gore u toj inicijativi su samo odvraćanje i trošenje energije od strateškog cilja – integracije u EU”, rekli su iz CEES-a.

Oni su ocijenili da je očigledno riječ o ličnim stavovima pojedinih predstavnika Vlade, prije svega premijera Dritana Abazovića, a ne o poziciji Crne Gore u odnosu na ovu inicijativu za regionalnu saradnju.

Kako su naveli, Vlada već tri mjeseca nije osnovala najavljivanu radnu grupu koja bi pripremila sveobuhvatnu analizu prednosti i nedostataka članstva u Otvorenom Balkanu.

“Nije jasno na osnovu kog zvaničnog dokumenta Vlade ili Skupštine, bez koje se ovako značajan proces ne može voditi, premijer nastavlja sa konstatacijama da Otvoreni Balkan nije alternativa za EU”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, da je proces pregovora za članstvo Crne Gore u EU praktično stao, potvrđuje i praksa Vlade, koja je za nekoliko mjeseci svoga rada na riječima bila za ubrzanje aktivnosti na zatvaranju pregovaračkih poglavlja za članstvo u EU.

“Ali su djela pokazala da je njen fokus zapravo bio na Otvorenom Balkanu i ostalim temama koje zapravo usporavaju pregovore Crne Gore za članstvo u EU”, zaključili su iz CEES-a.

