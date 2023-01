Fajon: Od Crne Gore se očekuje da isporuči rezultate

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) od Crne Gore očekuje da isporuči rezultate, završi proces izbora sudija Ustavnog suda i obezbijedi uslove za nesmetano funkcionisanje institucija i odražavanje predstojećih izbora, kazala je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

Predsjednik Vlade Dritan Abazović sastao se danas sa Fajon.

Iz kabineta Abazovića saopštili su da su sagovornici razmijenili mišljenje o aktuelnim prilikama i saglasili se da je izbor sudija Ustavnog suda ključan za nastavak demokratskih procesa u Crnoj Gori, ali i evropsku perspektivu.

Fajon je rekla da je podrška EU i dalje snažna.

„Od Crne Gore se očekuje da isporuči rezultate i završi proces izbora sudija Ustavnog suda, kao i da obezbijedi uslove za nesmetano funkcionisanje institucija i odražavanje predstojećih izbora“, navela je Fajon.

Ona je poručila da u Crnu Goru dolaze kao prijatelji.

Abazović je kazao da fokus svih političkih subjekata mora biti na izboru sudija Ustavnog suda, bez odlaganja.

„Očekujemo da u najkraćem roku poslanici izaberu sudije Ustavnog suda, nakon čega će se stvoriti uslovi da se zaokruže započeti izborni procesi i započnu novi“, rekao je Abazović.

Iz kabineta premijera saopštili su da je obostrano konstatovano da su akcenti dogovora tokom susreta ministra vanjskih poslova Austrije Aleksandera Šalenberga i Fajon, u okviru njihove posjete u svojstvu specijalnih izaslanika EU u decembru, u potpunosti ispoštovani od strane Vlade i Abazovića.

„Sagovornici su razmijenili mišljenje o bilateralnoj saradnji i izrazili očekivanje da će Centar za sajber bezbjednost biti otvoren do ljeta ove godine“, dodaje se u saopštenju.

