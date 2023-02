Evropskom i evroatlantskom integracijom Kosova do stabilnosti regiona

Podgorica, (MINA) – Integracijom Kosova u evropske i evroatlantske strukture može se obezbijediti dugotrajna stabilnost regiona, rekao je crnogorski premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on je kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju uputio čestitku povodom Dana nezavisnosti Kosova.

„Drago mi je što mogu da konstatujem da naše dvije zemlje nastavljaju da razvijaju dobrosusjedske odnose i otvorenu saradnju, usmjerenu ka ispunjavanju zajedničkih vanjsko-političkih prioriteta i ciljeva”, kazao je Abazović.

On je rekao da je potvrda tome i nedavna zvanična posjeta predsjednice Kosova Vjose Osmani Sadriu Crnoj Gori, tokom koje su, u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi, razmijenili stavove i mišljenja o aktuelnim temama.

Abazović je ocijenio da unapređenje ekonomske i infrastukturne povezanosti mora postati prioritet u odnosima i daljim zajedničkim aktivnostima Crne Gore i Kosova.

“Uvjeren sam da se jedino integracijom Kosova u evropske i evroatlantske strukture može obezbijediti dugotrajna stabilnost regiona”, poručio je Abazović u čestitki.

On je zaključio da će Crna Gora kao i do sada, nastaviti da pruža podršku Kosovu u nastojanjima da postane član relevantnih regionalih i međunarodnih organizacija i inicijativa.

