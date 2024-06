Evropska budućnost zajednički cilj Crne Gore i Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Evropska budućnost i regionalna stabilnost predstavljaju zajednički cilj Crne Gore i Sjeverne Makedonije, poručeno je na sastanku crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića sa makedonskom koleginicom Gordanom Siljanovskom Davkovom.

Tokom sastanka su, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, konstatovani odlični i prijateljski odnosi dvije države, koji su utemeljeni na međusobnom razumijevanju i povjerenju.

Milatović je, kako se navodi, istakao da snažno savezništvo u okviru NATO saveza, kao i zajednička evropska budućnost dvije države, predstavlja osnov za dalje jačanje bilataralnih odnosa u oblastima od obostranog interesa.

„On je naglasio da je Crna Gora posvećena dobrosusjedskoj saradnji, kao jednom od ključnih prioriteta naše vanjske politike, dodajući da mir, stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana mora biti zajednički cilj, kojem svi regionalni akteri moraju zajednički doprinositi“, kaže se u saopštenju.

Milatović je makedonskoj koleginici čestitao stupanje na dužnost i kazao da se nada da će odnosi Crne Gore i Sjeverne Makedonije biti ojačani za vrijeme njenog mandata.

“Predsjednica Sjeverne Makedonije je pohvalila napredak naše zemlje na evropskom putu, istakavši da Crna Gora predstavlja pozitivan primjer koji Sjeverna Makedonija treba da slijedi”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je na sastanku obostrano izražen interes za jačanje saradnje u oblasti ekonomije i turizma.

