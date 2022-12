Podgorica, (MINA) – Zbog dojave o postavljenoj bombi u toku je evakuacija zgrade Višeg suda u Podgorici.

To je agenciji MINA potvrdila samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Marija Raković.

Dojava o postavljenoj bombi stigla je putem mejla.

