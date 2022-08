EU traži od Srbije i Kosova da prekinu sa zapaljivom retorikom

Brisel, (MINA) – Visoki zvaničnici Srbije i Kosova biće smatrani odgovornim za svaku eskalaciju koja dovede do povećanih tenzija i potencijalno nasilja u regionu, kazali su iz Evropske unije (EU).

U saopštenju koje je potpisao portparol EU navodi se da Unija izražava veliku zabrinutost zbog rasta zapaljive retorike između zvaničnika Kosova i Srbije, posebno onih izjava koje se odnose na rat i sukobe na Zapadnom Balkanu.

Obje strane, kako su poručili iz EU, moraju odmah da prekinu “međusobna neprijateljstva i opasne izjave” i da se ponašaju odgovorno, prenosi Radio Slobodna Evropa.

“Visoki političari dvije strane biće smatrani odgovornim za svaku eskalaciju koja dovede do povećanih tenzija i potencijalno nasilja u regionu”, upozorava se u saopštenju EU koje je izdato danas.

Ta briselska reakcija dolazi nakon što su premijer Kosova Aljbin Kurti i predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić optuživali jedan drugog za moguće nasilje na Kosovu.

U saopštenju EU navodi se da će se sva otvorena pitanja rješavati kroz Dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije uz posredovanje Unije.

Stoga se očekuje da na narednom susretu, koji je zakazan za četvrtak, lideri razgovaraju o svim temama i izazovima.

Iz EU su rekli da postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o punoj normalizaciji odnosa u kontekstu Dijaloga uz posredovanje Unije zahtijeva klimu koja doprinosi vraćanju povjerenja, pomirenju i dobrim odnosima.

“Pri čemu se prethodni sporazumi poštuju i u potpunosti sprovode, a radnje i izjave koje nijesu kompatibilni sa opštim interesom i strateškim ciljevima regiona, nemaju mjesta”, navodi se u saopštenju EU.

