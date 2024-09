Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) nije potpuna bez država Zapadnog Balkana, a učlanjenje Crne Gore dodatno bi motivisalo sve zemlje regiona da ubrzaju reformske procese.

To je ocijenjeno na sastanku potpredsjednika crnogorske Vlade i ministra vanjskih poslova, Ervina Ibrahimovića sa novoimenovanim ambasadorom Portugala u Crnoj Gori, na nerezidentnoj osnovi, Žozeom Vel Karosuom.

„Zajednički je ocijenjeno da EU nije potpuna bez zemalja Zapadnog Balkana, te da bi učlanjenje Crne Gore u EU dodatno motivisalo sve zemlje regiona da ubrzaju reformske procese, vođene zajedničkom, evropskom perspektivom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tokom sastanka ukazano na tradicionalno prijateljske odnose i spremnost da međudržavni kontakti, u narednom periodu, budu dodatno unaprijeđeni.

Ibrahimović istakao da Crna Gora izuzetno cijeni veze sa Portugalom, zasnovane na tradicionalnom prijateljstvu, zajedničkim vrijednostima, saveznštvu u okviru NATO-a i snažnoj podršci Portugala crnogorskom evropskom putu.

„On je upoznao portugalskog ambasadora sa planovima i ciljevima Vlade Crne Gore na polju realizacije obaveza iz EU agende“, kaže se u saopštenju.

Karosu je pohvalio napredak Crne Gore, države predvodnice u procesu evropske integracije i, kako se doddaje, naglasio da je Portugal posvećen politici proširenja EU.

„On je prenio spremnost za dalju političku i ekspertsku podršku, koja će doprinijeti uspješnom završetku pregovaračkog procesa i pridruživanju EU u što kraćem roku“, navodi se u saopštenju.

