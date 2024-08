Erdogan: Turska posvećena miru i prosperitetu na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Turska je posvećena miru i prosperitetu na Zapadnom Balkanu, kazao je predsjednik te države Redžep Tajip Erdogan u razgovoru sa potpredsjednikom crnogorske Vlade i ministrom vanjskih poslova, Ervinom Ibrahimovićem.

Ibrahimović, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Turskoj, razgovarao je sa Erdoganom i turskim kolegom Hakanom Fidanom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Erdogan je iskazao podršku daljem razvoju sveukupnih odnosa sa Crnom Gorom.

“Posebno je naglasio njen multietnički, multivjerski i multikulturalni sklad, i ukazao na posvećenost Turske miru i prosperitetu na prostoru Zapadnog Balkana”, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je, kako se navodi, podsjetio na važnost posjete Erdogana Crnoj Gori u avgustu 2021. godine, čime je potvrđena bliskost i prijateljski odnosi dvije države i dva naroda.

U saopštenju se dodaje da je Ibrahimović izrazio zadovoljstvo prisustvom sve većeg broja turskih investitora i turista u Crnoj Gori, koji je prepoznaju kao atraktivnu investicionu i turističku destinaciju.

“Prenio je uvjerenje da će se saradnja sa renonimiranim turskim privrednicima, u narednom periodu, značajno intenzivirati”, rekli su iz MVP-a.

Ibrahimović je u razgovoru sa Fidanom kazao da Crna Gora i Turska imaju prijateljske odnose, a da ih ostvarena saradnja u raznim područjima dodatno osavremenjuje i unapređuje.

“Istakao je važnost njegovanja političkog dijaloga i razmjene posjeta na svim nivoima, što se pozitivno reflektuje na ekonomsku, zdravstvenu, odbrambenu, turističku, kulturnu i saradnju na polju obrazovanja”, kaže se u saopštenju.

Fidan je naglasio da je Turska posevećena daljem razvoju bilateralnih veza sa Crnom Gorom, u duhu solidarnosti, međusobnog uvažavanja i razumijevanja.

“Politički odnosi između dvije države su na izvanrednom nivou, a istorijske i kulturne veze među našim narodima su veoma jake”, kazao je Fidan.

On je ocijenio da će upotpunjavanje ugovorne baze dati snažan podsticaj realizaciji novih projekata, u obostranom interesu i na dobrobit građana dvije države.

“Sagovornici su izrazili nadu da će se kvalitetni politički odnosi pozitivno odraziti na privrednu saradnju, i da se u narednom periodu može očekivati povećanje obima trgovinske razmjene”, navodi se u saopštenju.

Ibrahimović i Fidan su razovarali o aktuelnim kretanjima u region, i u tom kontekstu je, kako je saopšteno, pozdravljena konstruktivna uloga obje države kroz aktivno učešće u brojnim regionalnim inicijativama i organizacijama.

“Ibrahimović i Fidan iskazali su zadovoljstvo saradnjom u okviru NATO-a i zajedničkim zalaganjem za unapređenje kolektivne bezbjednosti i stabilnosti, što je od posebne važnosti u svjetlu rastućih globalnih kriza i konflikata”, zaključuje se u saopštenju.

