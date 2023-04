Eraković: Razlog napada to što sam potpredsjednik DPS-a i Crnogorac

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Jevto Eraković kazao je da je razlog i suština verbalnog i fizičkog napada na njega to što obavlja tu funkciju i što je Crnogorac.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da se napad na njega desio danas oko 12 sati i 30 minuta u Podgorici, u širem centru grada, među velikim brojem očevidaca.

“Razlog i suština tog napada, nije ništa drugo do to što sam potpredsjednik DPS-a i što sam Crnogorac”, naveo je Eraković, saopšteno je iz DPS-a.

On je kazao da se to moglo zaključiti iz riječi napadača, koji je rekao “da je došlo vrijeme da više nema DPS-a i Crnogoraca i da će se sada uspostaviti jedna nova slika u Crnoj Gori”.

Eraković je naveo da je sve ovo jedan trend, duh koji je pušten iz boce, kojeg su, kako je istakao, kreirali ljudi iz odlazeće vlade.

“Vidjeli smo narative koji su prisutni na crnogorskoj javnoj sceni počevši od 30. avgusta, a naročito koji su intenzivirani u posljednjih pola godine, da se ljudi targetiraju i označavaju, sve sa ciljem postizanja jeftinih političkih poena i načina da se dođe do cenzusa”, rekao je Eraković.

On je u svoje i ime svih članova DPS-a, ali i većinske Crne Gore, poručio da neće pristati na bilo kakve pritiske.

“Nećemo dozvoliti da ne samo članove DPS-a, nego bilo kog čovjeka i građanina Crne Gore bilo ko pritiska zbog njegovog mišljenja, političkog ili bilo kojeg drugog stave”, naveo je Eraković.

On je kazao da su spremni da se bore na sve načine, a njihov imperativ je da to bude na demokratskim principima.

“Budite uvjereni i sigurni da nećemo dozvoliti torturu slobodomislećih ljudi u Crnoj Gori. Koliko god da nas ima, ima nas dovoljno da odbranimo osnovne demokratske principe i Crnu Goru”, rekao je Eraković.

Potpredsjednik DPS-a Ivan Vuković kazao je da bi činjenica da je napadnut potpredsjednik najveće partije u Crnoj Gori, poslanik u Skupštini i čovjek koji je bio direktor najveće zdravstvene ustanove u državi, u svakom normalnom, demokratskom društvu predstavljala skandal sam po sebi.

“Nažalost, mi živimo u Crnoj Gori u kojoj danas to nije najgore što se desilo”, rekao je Vuković.

Prema njegovim riječima, najgore je što ovakve stvari sve manje iznenađuju i sve su manje neočekivane zbog društveno-političkog ambijenta koji je kreiran unazad dvije i po godine.

Vuković je naveo da je sasvim očigledno i lako dokazivo da su političke promjene 30. avgusta 2020. godine shvaćene i kao početak sezone lova na funkcionere, članove i simpatizere DPS-a, kao i poziv na oslobađanje Crne Gore od Crnogoraca i ljudi koji su građanske orijentacije.

On je naveo da je u tom periodu na stotine ljudi u Crnoj Goru izgubilo posao, “upravo kao posljedica tog političkog revanšizma”.

Vuković je kazao da gotovo da nema nikoga od poslanika i članova Predsjedništva DPS-a ko nije dobio makar jednu prijetnju smrću unazad dvije i po godine.

Kako je rekao, kada se kreira takav jedan ambijent u kojem se svakodnevno od dijela političke javnosti uz podršku jednog broja medija, članovi DPS-a inkriminišu, dehumanizuju, potpuno je prirodno, očekivano da se dese i ovakvi incidenti.

“Na nama je da iskoristimo današnju pres konferenciju da upozorimo na moguće posljedice i da upozorimo na eskalaciju”, kazao je Vuković.

On je upitao dokle će se takve stvari tolerisati.

“Da je Crna Gora normalno demokratsko društvo, predsjednik vlade ili predsjednica Skupštine ili ministar unutrašnjih poslova bi našli za shodno da pozovu Erakovića da se raspitaju o njegovom zdravstvenom stanju, da pitaju kako je to prošlo danas”, rekao je Vuković.

Međutim, kako je naveo, nema tih reakcija.

“Kao što ste imali priliku da čujete, mi ćemo uz poziv nadležnim državnim organima da efikasno djeluju u odnosu na konkretnu stvar, očigledno biti prinuđeni da se sami branimo”, kazao je Vuković.

On je poručio da je ovo jedna situacija koja je morala sve da zebrine, jer stvari su, prema njegovim riječima, pošle previše daleko.

Vuković je kazao da, nažalost, ništa od ovoga svega nije slučajno.

“Ponavljam, tokom posljednje dvije i po godine gotovo da nema dana da u nekom od crnogorskih medija ili kvazi-medija nećete naći najozbiljnije optužbe protiv nekoga od nas ili svih nas”, rekao je Vuković.

On je kazao da je potpuno očekivano da će se među konzumentima tog medijskog i političkog sadržaja naći neko ko će odlučiti da uzme pravdu u svoje ruke.

“I postupi ovako kako je ovaj gospodin postupio u odnosu na potpredsjednika Erakovića danas”, naveo je Vuković.

On je poručio da su državni organi na potezu i da očekuje efikasnu reakciju.

Kako je kazao Vuković, ukoliko ona izostane, potpuno je izvjesno da će se ovako nešto ili gore ponoviti.

“U tom slučaju, ponavljam kao ljudi koji drže i do nekakve odgovornosti koju imaju kao javni funkcioneri, ali bogami i koji drže do svoje časti, do svog ugleda, sigurno nećemo dozvoliti da bilo ko nasrće na nas, nego ćemo naći načine da se zaštitimo”, zaključio je Vuković.

