Eraković: Popis za dio parlamenta alat za poništavanje građanske Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Popis je, za dio crnogorskog parlamenta, isključivo politički alat za poništavanje građanske Crne Gore, ocijenio je potpredsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Jevto Eraković.

On je, u autorskom tekstu dostavljenom medijima, naveo da je Crna Gora, zahvaljujući “eliti” izrasloj 30. avgusta 2020. godine, postala jedna od perjanica Mračnog prosvjetiteljstva u Evropi.

„Kada blokirate sve institucije jedne zemlje uz povik kako je to nužno zbog obračuna sa starom elitom i oslobađanja građana, onda je to Mračno prosvjetiteljstvo“, kazao je Eraković.

Kako je naveo, kada blokirate Ustavni i druge sudove uz povik kako je to nužno zbog obračuna sa starom elitom i oslobađanja građana, onda je to Mračno prosvjetiteljstvo.

Prema riječima Erakovića, Mračno prosvjetiteljstvo je i kada se odlukom 41 poslanika pokuša zakonom mijenjati odredbe Ustava, kršeći tako ustavno-pravni poredak, sve uz povik kako je to nužno zbog obračuna sa starom elitom i oslobađanja građana.

„Kada je na snimke i dokaze da kupujete glasove, uzimate mito, švercujete cigarete, ili da ste pokrovitelj špijunske mreže drugih država na štetu svoje, jedina reakcija zaglušujuća buka na temu kako je to nužno zbog obračuna sa starom elitom i oslobađanja građana, onda je to Mračno prosvjetiteljstvo“, kazao je Eraković.

On je rekao da je Mračno prosvjetiteljstvo i kada se budžet donosi i troši tako da se dobija dupli crveni karton revizora, ali se, kako je naveo, ne obazirete na to nego uzvikujete kako je to nužno zbog obračuna sa starom elitom i oslobađanja građana.

„Kada ljude ubijedite da ste im podigli plate, a ustvari ste im ukinuli obavezu ulaganja u zdravstveni fond, pa će se sistem javnog zdravstva urušiti, a sve to činite uz povik kako ste Robin Hud i prosvjetitelj, onda je to prosvjetiteljstvo Mračno“, dodao je Eraković.

Jer, kako je naveo, sve to jeste odbacivanje demokratije kao temelja ustavno-pravnog poretka.

Eraković je upitao čemu se nadati, uopšte, a i u vezi sa popisom koji treba obaviti u vrijeme Mračnog prosvjetiteljstva.

„Odgovor je jednostavan i poražavajući. Za dio našeg parlamenta popis je isključivo politički alat za poništavanje građanske Crne Gore“, smatra Eraković.

On je kazao da se o tome otvoreno govori – da popis mora da pokaže kako je srpski nacionalni korpus većina u Crnoj Gori i da je to uvod u izmjenu Ustava, a Crnogorcima i Egipćanima se savjetuje da osnuju svoje nacionalne savjete.

„Dakle, da Crna Gora prestane da bude država građana i postane država nacija – srpske i ostalih“, dodao je Eraković.

Popis će, kako je naveo, to pokazati tako što će u Crnu Goru ući dovoljno novca da se ta laž kupi kao istina „i tako što će, prethodno, pokušati da slome svaku mogućnost otpora namećući svakome ko se usprotivi etiketi da je DPS bot i sve ono sa čim se već dvije godine svakodnevno susrećemo u javnom diskursu“.

„U konačnici, projektovani ishod popisa bi glasio – Crna Gora je država Srba i ostalih. To se, nažalost, uklapa u širi kontekst jer Mračno prosvjetiteljstvo sasvim otvoreno saopštava da je antiegalitarno, da je, dakle, protiv jednakosti u društvu“, kazao je Eraković.

Ali, kako je naglasio, sve to nije u duhu crnogorske tradicije, niti onoga što više od 70 odsto građana kaže da želi da ostavi svojoj djeci – Crnu Goru kao članicu Evropske unije.

Eraković je kazao da ne bi bio ni ljudski, ni politički pošten kada bi prećutao da su, greškama, neznanjem i nerazumijevanjem koje je iz toga proizašlo, i oni iz grupacije kojoj pripada išli na ruku ustoličenju Mračnog prosvjetiteljstva.

„Ali, uprkos svim problemima i nesavršenosti sistema koji smo stvarali, mi želimo da se borimo i izborimo sa izazovom Mračnog prosvjetiteljstva koje je, samo korak pred fašizam, koji je samo korak pred slom država i demokratija, koje je samo korak od ugrožavanja slobode, uključujući i ekonomsku, i koje je prijetnja mirnom životu kakav svako od nas želi za svoju porodicu i bližnje“, naveo je Eraković.

U DPS-u, kako je naveo, prvi i jasnije od drugih vide i razumiju „prijetnju koja se tiče života svih ljudi ili ogromne većine ljudi u ovoj zemlji, u ovom društvu“.

„Prvi na nju upozoravamo i pozivamo na što širu akciju svih koji razumiju kakva prijetnja stoji pred nama“, dodao je Eraković.

On je pozvao građane Crne Gore da, svako ponaosob, preuzme odgovornost za odluku da li će, moguće opravdanu ljutnju, staviti ispred budućnosti svojih porodica i svoje djece.

„Bez većinskog razumijevanja, unutar i van zemlje, o tome kakva je prijetnja i čemu je prijetnja narastajuće Mračno prosvjetiteljstvo, sva naša djeca – bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku i svaku drugu pripadnost, neće imati nikakve šanse da żive u iole normalnom i za ljude dobrom društvu“, zaključio je Eraković.

