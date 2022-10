Eraković: Abazović očito strijepi od nečega

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović, kreirajući sam medijske afere, ovog puta ukazuje na to kako je možda prisluškivan, saopštio je potpredsjednik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković.

Abazović je, kako saznaju Vijesti, tražio od novog menadžmenta Agencije za nacionalnu bezbjednost da provjere da li su ga agenti tajne službe prisluškivali u julu, uoči potpisivanja Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

“Propali premijer Abazović, kreirajući, u duhu nekih iz susjedstva, sam medijske “afere”, ovog puta ukazuje na to kako je možda prisluškivan”, naveo je Eraković u saopštenju.

On je kazao “da je zanimljivo, zapravo, da Abazović očito strijepi od nečega”.

“Čemu strijepnja brate Abaze, ako si sve radio kako treba? Neće valjda biti da bi mogao postojati neki inkriminišući sadržaj”, navodi se u saopštenju.

Eraković je rekao da je sasvim jasno čega se Abazović pribojava.

Kako je naveo, priča sa krađom cigareta i skretanjem kamiona očito je mnogo veća i ozbiljnija nego što se s početka činilo.

“Zato već danima gubi konce – fabrikuje “afere” tamo gdje ih nema, otpušta rukovodioce bezbjednosnog sektora u jeku njihovih najvećih akcija, a sada putem podobnih medija, u maniru tabloida iz regiona, paranoično obznanjuje da je “prisluškivan””, kaže se u saopštenju.

Eraković je kazao da će proći i taj pokušaj, kao i onaj neslavni sa fotografijom predsjednika države Mila Đukanovića iz 1996. godine.

“Neće ništa od toga Abazoviću pomoći da ublaži odgovornost svojih funkcionera u priči koja bi na koncu mogla voditi i do njega samog”, naveo je Eraković.

