EPCG donirala deset hiljada EUR Pomorskom fakultetu

Podgorica, (MINA) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) donirala je Pomorskom fakultetu u Kotoru deset hiljada EUR za nabavku opreme za Laboratoriju za brodsku elektrotehniku i elektroniku.

Dekanica fakulteta Tatijana Dlabač istakla je da će na taj način iskazana podrška dovesti do podizanja kvaliteta praktične nastave u oblasti brodske elektrotehnike i elektronike, koje se kroz više predmeta izučavaju na studijskim programima Pomorska elektrotehnika i Brodomašinstvo.

Na tim studijskim programima školuju se budući oficiri elektrotehnike i oficiri mašine.

Iz Pomorskog fakulteta su kazali da je planirano da se ovom donacijom obezbijedi oprema koja će unaprijediti praktičnu nastavu iz predmeta Brodski električni uređaji, Energetska elektronika, Brodska električna postrojenja i Brodska mjerenja.

To će, kako su naveli, poboljšati kompetencije studenata značajne za konkurentnost na globalnom tržištu rada.

Pomorski fakultet zahvalio je EPCG na ukazanom povjerenju i datoj prilici za unapređenje praktične nastave.

“Donacija će svakako i dugoročno doprinijeti razvoju stručnog kadra i jačanju pomorske industrije Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

