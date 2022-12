Podgorica, (MINA) – Ekstremizam i nasilje ne smiju biti tolerisani, poručili su iz Socijalističke narodne partije (SNP) i pozvali sve da doprinesu smirivanju tenzija.

“Osuđujemo današnje nasilje pristalica Mila Đukanovića ispred Skupštine Crne Gore. Ekstremizam i divljanje neće biti tolerisani”, navodi se u saopštenju SNP-a.

Iz te partije su pozvali Đukanovića da, kako su naveli, odmah prekine sa pokušajima radikalizacije procesa u crnogorskom društvu i politici i da mirno prihvati činjenicu da se njegov mandat predsjednika države primakao kraju.

Oni su građanima poručili da će država osigurati mir, stabilnost i red, i da će “crnogorska demokratija nastaviti da se razvija na temeljima ideala velike avgustovske pobjede iz 2020. godine”.

“Dosta je bilo izazivanja podjela i stvaranja tenzija među narodom da bi se čuvale privilegije, uništavala država a pojedinci enormno bogatili, razvijao kriminal i korupcija, a narod sve više siromašio”, poručili su iz SNP-a.

Kako su naveli, svako ima pravo na protest, ali nema pravo na nasilje i širenje mržnje.

“Ekstremizam i nasilje ne smiju biti tolerisani, ko god bio taj koji se njima služi. Pozivamo sve da doprinesu smirivanju tenziju i da shvate da je demokratija počela svoj razvoj u Crnoj Gori”, kazali su iz SNP-a.

Prema njihovim riječima, niko nema pravo da zloupotrebljava pristalice radi svoje fotelje.

“I neprestane želje da državu drži u stanju političke nestabilnosti u pokušaju da zaustavi vraćanje države u pravne okvire kao preduslov za ulazak u Evropsku uniju”, dodaje se u saopštenju.

