Eksterni ispiti od sledeće sedmice

Podgorica, (MINA) – Eksterna provjera znanja učenika 163 osnovne i 55 srednjih škola u Crnoj Gori počeće naredne sedmice, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

U saopštenju se navodi da su Ministarstvo i Ispitni centar obavili sve stručne, razvojne, organizacione, administrativne i druge poslove u vezi sa organizacijom i pripremom za realizaciju eksternih provjera znanja i ispita za učenike.

„Prvi maturski/ stručni ispit održaće se u utorak, 16. aprila, iz predmeta crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, kao i iz predmeta albanski jezik i književnost“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će ispit iz prvog stranog jezika biti organizovan 15. maja.

Ispit iz matematike zakazan je za 24. maj, a za nastavini predmet po izboru učenika/ stručna teorija za 6. jun.

Iz Ministarstva su kazali da će se eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole obaviće 17. aprila iz predmeta crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost i albanski jezik i književnost.

Kako su dodali, ispit iz matematike biće održan 18. aprila, a dan kasnije iz predmeta po izboru učenika.

Navodi se da je radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva, Zavoda za školstvo, Ispitnog centra i Centra za stručno obrazovanje donijela nove pravilnike o polaganju maturskog ispita za učenike gimnazije, o polaganju stručnog ispita za učenike koji nastavljaju školovanje kao i o načinu i postupku provjere znanja učenika na kraju obrazovnog ciklusa.

„Pravilnicima je definisano da je učenicima zabranjeno da koriste mobilne telefone i druge elektronske uređaje pa su Ministarstvo i Ispitni centar obezbijedili sredstvo koje će omogućiti školama da sprovedu kontrolu unošenja uređaja u školski objekat – detektore“, ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva su pojasnili da je Pravilnikom za učenike srednjih škola precizirano da se u učionici nalaze dva test-administratora, od kojih je jedan iz druge obrazovno-vaspitne ustanove, kao i obavezno prisustvo supervizora koji može da pristupi ispitnom prostoru.

Oni su kazali da su pravilnicima definisane sankcije za učenike koji naprave prekršaj, odnosno pokušaju da prepišu, ometaju rad, koriste mobilne telefone.

„Sankcije idu od usmene opomene pa do udaljavanja sa testa, pri čemu udaljavanje podrazumijeva i vrednovanje njegovog testa sa uspjehom nedovoljan (1)“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su napomenuli da od ove godine, izmjenom Pravilnika, test-administartori potpisuju ugovor sa Ispitnim centrom o tajnosti podataka.

“A definisana je i njihova obaveza za zakonitost sprovođenja ispita u ispitnoj prostoriji”, kaže se u saopštenju.

