Ekspertska pomoć Rumunije za ubrzanje ključnih reformi

Podgorica, (MINA) – Rumunija će pružiti Crnoj Gori ekspertsku pomoć kako bi ubrzala reforme u ključnim sektorima, poručeno je na sastanku potpredsjednika crnogorske Vlade Filipa Ivanovića i šefice rumunske diplomatije Luminice Odobesku.

Kako je saopšteno iz Vlade Crne Gore, sastanak je potvrdio snažne veze između dvije države.

Navodi se da je Rumunija još jednom jasno pokazala nedvosmislenu podršku Crnoj Gori na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

“Rumunija je najavila pružanje ekspertske pomoći kako bi se ubrzale reforme u ključnim sektorima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, poseban značaj na sastanku dat je dogovoru o potpisivanju četiri ključna bilateralna sporazuma, koji obuhvataju oblasti poljoprivrede, unutrašnjih poslova, kulture, kao i saradnje između univerziteta Crne Gore i Rumunije.

Iz Vlade su kazali da je razmotrena mogućnost skorog zaključenja sporazuma u oblasti energetike, čime bi dodatno bila učvršćena ekonomska saradnja.

Ivanović i Odobesku su analizirali aktuelna regionalna pitanja, a posebno situaciju u Ukrajini i na Bliskom Istoku.

“Naglašena je važnost stabilnosti i zajedničkog djelovanja u suočavanju sa globalnim izazovima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sastanak Ivanovića i Odobesku još jedan korak u daljem jačanju odnosa Crne Gore i Rumunije i potvrđuje zajedničku posvećenost stabilnosti i prosperitetu.

