Poginule dvije osobe u saobraćajnoj nesreći na Obzovici

Podgorica, (MINA) – Dvadesetčetvorogodišnji M.S. iz Podgorice i tri godine starija M.Đ. poginuli su u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Cetinje – Budva, u mjestu Obzovica.

Kako prenosi portal Vijesti, u saobraćajnoj nesreći teško su povrijeđena Danilovgrađanka A.M. (32) i A.S. (43) iz Beograda.

A.M. i A.S. su nakon ukazane pomoći u cetinjskoj Bolnici upućene u Klinički Centar Crne Gore.

U nesreći koja se dogodila oko devet sati i 30 minuta učestvovala su četiri vozila, od kojih je jedno sletjelo sa puta.

