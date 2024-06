Dvije osobe poginule u eksploziji na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Dvije osobe su poginule jutros u eksploziji bombe, nedaleko od Sportskog centra na Cetinju, nezvanično je rečeno Libertasu u Upravi policije.

Nekoliko osoba je, prema nezvaničnim informacijama, povrijeđeno.

U toku je uviđaj na licu mjesta.

“Sve raspoložive ekipe su na terenu”, kazali su u policiji.

Cetinjski list objavio je da je jaka eksplozija odjeknula poslije devet sati ispred ulaza u Sportski centar.

“Od siline eksplozije popucala su stakla na zgradi centra i otkinuto je drvo”, objavio je taj list.

