Dvije osobe osumnjičene za nedozvoljenu trgovinu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv V.Đ.(35) i M.K. (56) zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena trgovina, rekli su iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici nikšićke policije, krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću, podnijeli sprovodeći aktivnosti u cilju suzbijanja sive ekonomije i u sklopu operativne akcije „Petarda“.

„Podnijeta je krivična prijava protiv V.Đ. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina na način što u svom vozilu posjedovao radi dalje prodaje, a bez ovlašćenja za trgovinu, 2.461 komad raznih vrsta pirotehničkih sredstava – petardi, čiji je promet ograničen“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su službenici nikšićke policije, vršeći kontrolu jednog trgovinskog objekta od R.V., privremeno oduzeli 1.020 komada pirotehničkih sredstava – petardi čiji je promet ograničen.

„O čemu je obaviješten dežurni državni tužilac u ODT-u u Nikšiću koji će se o kvalifikaciji djela naknadno izjasniti“, rekli su iz policije.

Oni su naveli da je krivična prijava podnijeta i protiv M.K. zbog sumnje da je u svom stanu u Nikšiću posjedovao u cilju dalje prodaje, a bez ovlašćenja za trgovinu, 101 kilogram rezanog duvana, vrijednosti oko četiri hiljade EUR.

„Policijski službenici će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim preduzimanjem niza aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju otkrivanja i procesuiranja svih koji se bave nedozvoljenom trgovinom u skladu sa važećim pozitivnim zakonskim propisima“, kaže se u saopštenju.

