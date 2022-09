Đurović: Stvoriti uslove da mladi ostaju na Žabljaku

Podgorica, (MINA) – Država treba da posveti dodatnu pažnju Žabljaku, kako bi se omogućio njegov dinamičan razvoj i stvorili uslovi za ostanak mladih ljudi u tom gradu, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je danas rukovodstvu, odbornicima u lokalnom parlamentu i građanima Žabljaka čestitala 17. septembar, Dan opštine.

„Poznat po nepokolebljivom duhu antifašizma i nepokornosti pred surovim osvajačem, Žabljak je ostao simbol borbe za slobodu na ovim prostorima i time obezbijedio svijetlo mjesto u istoriji naše države“, kazala je Đurović.

Kako je navela, zbog jedinstvene, netaknute prirode, raznolikog biljnog i životinjskog svijeta i kulturoloških specifičnosti, Žabljak se s pravom može nazvati prijestonicom crnogorskog planinskog turizma, kojoj se rado vraćaju ljudi sa svih meridijana.

„Uvjerena sam da će bogatstvo durmitorskog basena u godinama pred nama biti na još bolji način čuvano i valorizovano“, kazala je Đurović.

Prema njeni riječima, ljudski i prirodni potencijali koje ima žabljačka opština garancija su da se može kreirati još kvalitetnija turistička ponuda, ali i pospješiti plasman ekoloških poljoprivrednih i stočarskih proizvoda, bistre vode i kvalitetnog drveta.

„U narednom periodu država treba da posveti dodatnu pažnju Žabljaku, kako bi se omogućio njegov dinamičan razvoj i napredak i stvorili svi potrebni uslovi za ostanak mladih ljudi u ovom gradu“, istakla je Đurović.

Samo tako će se, dodala je ona, moći govoriti o svijetloj budućnosti žabljačkog kraja.

