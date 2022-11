Đurović pozvala predsjednike partija na novi sastanak

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović pozvala je predsjednike parlamentarnih partija na sastanak, koji je zakazan za petak.

Ona je kazala da trajuća politička kriza u Crnoj Gori, koja opterećuje građane, ali i blokira evropski integracioni put, iziskuje potrebu ponovnog organizovanja sastanka na najvišem nivou, odnosno u kapacitetu predsjednika partija koje participiraju u Skupštini.

Đurović je poručila da će, kao predsjednica Skupštine, nastaviti maksimalno da doprinosi u pravcu postizanja dogovora oko pitanja koja Crnu Goru već dugo vremena blokiraju na evropskom putu i usložnjavaju kvalitet života građana.

„U tom cilju, predlažem novi sastanak predsjednika partija koje participiraju u Skupštini Crne Gore za petak, u osam sati, u Bijelom salonu parlamenta“, navela je Đurović.

Ona je kazala da, imajući u vidu da prethodni sastanak, prema pojedinim mišljenjima, zbog nedolaska određenog broja lidera partija, nije dao očekivane rezultate, ovog puta očekuje da će se pozivu odazvati predsjednici svih političkih subjekata.

Kako je rekla Đurović, prioritetne teme o kojima će razgovarati biće iste kao i na prošlom sastanku.

To su, kako je navela, neregulisana situacija u pravosudnom sistemu, odnosno neophodnost što hitnijeg izbora sudija Ustavnog suda, završetak procesa imenovanja članova Sudskog savjeta, izbor vrhovnog državnog tužioca, kao i pitanje reforme izbornog zakonodavstva.

Kako je kazala Đurović, jasno je da su nefunkcionalan Ustavni sud, status Vlade kojoj je izglasano nepovjerenje i otvorena debata oko ustavnosti pojedinih zakonskih rješenja i postupaka, pitanja koja se moraju što prije rješavati kako bi država nastavila dalji napredak i na unutrašnjem i međunarodnom planu.

„Situacija koja se desila na posljednjem sastanku dodatno nam je stavila do znanja koliko je važno da se okupimo na najvišem nivou i pokušamo da nađemo izlaz iz trenutne zabrinjavajuće društveno-političke situacije, odnosno da postignemo kompromis oko pitanja od kojih zavisi stabilnost i budućnost države i nastavak puta ka Evropskoj uniji“, dodala je Đurović.

Ona je rekla da su, kao ozbiljni političari i najviši državni funkcioneri, u obavezi da tom poslu pristupe sa maksimalnom odgovornošću i da se potrude da doprinesu normalizaciji i stabilizaciji sveukupnih prilika u zemlji.

„U tom smislu, Skupština Crne Gore, kao forum u kome se odvijaju najvažniji politički pregovori i postižu ključni dogovori od kojih zavisi život građana, treba i dalje da bude institucija u kojoj ćemo tražiti način da izađemo iz ozbiljne situacije u kojoj se kao društvo nalazimo“, kazala je Đurović.

