Đurović: NSD za široku koaliciju na izborima u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina koja je pobijedila na izborima 30. avgusta 2020. godine, a koja je danas oličena i u izvršnoj vlasti, treba da nastupi zajedno na lokalnim izborima u Podgorici, rekao je šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije (NSD) Dejan Đurović.

On je kazao da je zajednički nastup potreban kako bi odbranili izbornu volju građana koji su tražili slobodu i promjene.

Đurović je istakao da je NSD uvijek spremna da izađe pred sud građana.

“Ali u današnjoj političkoj situaciji, kada su prisutne brojne političke kombinatorike pojedinih aktera sa Demokratskom partijom socijalista, neophodno poslati snažnu poruku da izdaja volje naroda neće proći”, naveo je Đurović u saopštenju.

Prema njegovim riječima, neophodno je poslati poruku i da će većina, koja je ostala doslijedna pobjedi od 30. avgusta, znati da odbrani veliku tekovinu osvojene slobode.

“Široka koalicija u Podgorici garantuje da neće doći do prekrajanja onoga za šta su građani glasali na lokalnim izborima 2022. godine”, zaključio je Đurović.

