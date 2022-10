Đurović: Mudrost i snaga jevrejskog naroda i danas služe kao inspiracija

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Jevrejske zajednice u najvišem zakonodavnom domu Crne Gore uvijek će imati otvorenog i iskrenog partnera za sve inicijative i predloge, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je, kako je saopšteno iz njenog kabineta, otvorila večeras u Budvi konferenciju “Mahar”, koja predstavlja tradicionalno okupljanje Jevreja sa prostora bivše Jugoslavije, Jugoistočne i Centralne Evrope.

Ističući da mahar na hebrejskom znači sjutra, ona je rekla da je upravo to riječ koja možda i najbolje definiše jevrejski narod, koji je oduvijek svim drugim nacijama služio kao primjer hrabrosti, požrtvovanosti, odlučnosti i nepokolebljive vjere u to da postoji bolje sjutra i da je moguć ljepši i sigurniji svijet za sve ljude.

Kako je kazala Đurović, milenijumska mudrost i snaga jevrejskog naroda, opisana još u svetim knjigama, i danas služi kao inspiracija mnogima na trnovitom životnom putu kojim prolaze.

„Iz njegovog iskustva i stradanja naučili smo mnogo, a prije svega kako da nikad ne pokleknemo pred izazovima i problemima, kako da nastavimo da se borimo za ideale kojima stremimo i gradimo svjetliju budućnost za nove generacije“, istakla je Đurović.

Ona je kazala da su se, kao i Jevreji, i Crnogorci često nalazili na vjetrometini i raskrsnici različitih interesa velikih sila, koje su imale svoje planove za ovaj prostor.

„Uprkos tome, uspijevali smo da se izborimo sa svim izazovima, ujedinjeni u ideji da je sloboda vrhovna vrijednost, oko koje se svi moramo okupiti“, rekla je Đurović,

Ona je istakla da je povezanost dva naroda naročito došla do izražaja tokom Drugog svjetskog rata kada su, u vremenu stradanja, Crnogorci i Jevreji zajedno živjeli i ginuli, boreći se protiv fašističkog okupatora.

Đurović je navela da je Crna Gora oduvijek važila za zemlju koja njeguje različitosti i podstiče multivjerski i multinacionalni sklad, zemlja u kojoj nije bilo Holokausta i u kojoj nema antisemitizma.

„Na to treba posebno da budemo ponosni“, ukazala je Đurović.

Ona je rekla da je uvjerena da se Jevreji u Crnoj Gori osjećaju kao svoji na svome, sigurno i bezbjedno, kao ljudi sa jednakim pravima, ravnopravni sa onima koji su mnogo brojniji od njih.

Đurović je istakla da će pripadnici Jevrejske zajednice u najvišem zakonodavnom domu Crne Gore uvijek imati otvorenog i iskrenog partnera za sve inicijative i predloge.

Ona je poručila prisutnima da sačuvaju nadu i vjeru koje su ih održale, ostanu posvećeni temeljnim vrijednostima i da nastave da se okupljaju i rade zajednički za bolju budućnost Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, ali i svih Jevreja sa prostora bivše Jugoslavije, Jugoistočne i Centralne Evrope i širom svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS