Đurović: Ispoštovaću svaki dogovor većine poslanika

Podgorica, (MINA) – Skupština treba da nastavi da radi u punom kapacitetu, rekla je predsjednica parlamenta Danijela Đurović, navodeći da će ispoštovati svaki dogovor u vezi sa njenom funkcijom, koji bude imao potrebnu većinu.

Ona je, na konferenciji za novinare u Skupštini, upitana da li razmišlja o povlačenju sa funkcije, ili će se glasati o njenoj smjeni, kazala da su sve mogućnosti otvorene.

„Smatram vrlo važnim i Skupština treba da nastavi da radi u punom kapacitetu. Svaki dogovor koji bude rezultirao adekvatnim brojem poslanika – parlamentarnom većinom, ja ću svakako ispoštovati“, rekla je Đurović.

Đurović je kazala da, bez obzira na ishod današnje sjednice, misli da je najveći zadatak da budu odgovorni prema institucijama sistema.

Ona je navela da je razgovarala sa predsjednicom Ustavnog odbora Simonidom Kordić o izboru četiri sudija Ustavnog suda i da je dogovoreno da u ponedjeljak bude održana sjednica tog slupštinskog tijela.

„Ono što je važno za nas u Crnoj Gori je da cijenimo odgovornost koju Skuptšina ima prema svim segmentima crnogorskog društva“, kazala je Đurović.

Ona je navela da očekuje veliko raspoloženje i dobronamjernost da se dođe do kvalifikovane većine i da želi da vjeruje da će svi biti za to raspoloženi da već u prvom krugu dođu do dvotrećinske većine.

“Vjerujem, sa obzirom na to da govorimo o izboru četiri sudije, da je moguće doći do kvalitetnog dogovora”, istakla je Đurović.

Ona je, govoreći o Sudskom savjetu, kazala da nije imala priliku da razgovara sa predsjednikom Odbora za politički sistem Momom Koprivicom, ali da se nada da će i tu doći do rješenja.

“Ne bih željela da okarakterišem da neko želi da opstruira izbor sudija Ustavnog suda i apelujem da to što prije završimo”, navela je Đurović.

