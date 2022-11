Đurović: Crna Gora stoji uz prijateljski turski narod

Podgorica, (MINA) – Crna Gora stoji uz prijateljski turski narod, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović i najoštrije osudila napad koji se desio u Istanbulu.

U eksploziji koja se dogodila u pješačkoj zoni u centru Istanbula šest osoba je poginulo, a 81 je povrijeđena.

Đurović je uputila najdublje saučešće predsjedniku Velike narodne skupštine Turske Mustafi Šentopu i porodicama žrtava, i povrijeđenima poželjela brz oporavak.

„U ime Skupštine Crne Gore i u svoje lično ime, najoštrije osuđujem današnji užasan napad koji se desio u Istanbulu. Crna Gora, u ovim teškim vremenima, stoji uz prijateljski turski narod“, navela je Đurović na Tviteru.

