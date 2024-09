Đurišić direktor Uprave za državnu imovinu

Podgorica, (MINA) – Koča Đurišić imenovan je danas za direktora Uprave za državnu imovinu, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je danas na sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, donijela rješenje o imenovanju Marka Bulatovića za direktora Uprave za nekretnine.

Iz Vlade su kazali da su na sjednici donijeta rješenje o određivanju Sava Vučinića za vršioca dužnosti (v.d.) direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka i Gordane Tmušić-Radulović za v.d. pomoćnice direktora Zavoda za školstvo,

Vlada je, kako su rekli, donijela rješenje o imenovanju Maje Mitrović za članicu Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenje.

„Donijeto je rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i praćenje primjene propisa iz oblasti zdravstvene zaštite u Ministarstvu zdravlja Dragutina Kalezića“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada donijela rješenje o imenovanju Zorana Dabetića za državnog sekretara u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Vlada je, kako je saopšteno, donijela rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave Enese Hasanagić Katane.

Navodi se da je donijeto rješenje o imenovanju Periše Kastratovića za državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova.

Iz Vlade su rekli da je danas na sjednici donijeto rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Skijališta Crne Gore u sastavu Anja Vukićević, Milena Vlahović i Ivan Radević.

„Donijeto je rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Skijališta Crne Gore u sastavu Miličko Bulatović, Spasoje Palević i Miljan Žarković“, kaže se u saopštenju.

