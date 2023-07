Đuričković: Sastaviti Vladu koja će imati podršku zapadnih partnera

Podgorica, (MINA) – Budući mandatar treba da sastavi Vladu koja će imati zagarantovanu punu kooperativnost i podršku zapadnih partnera, imajući u vidu ekonomske i bezbjednosne izazove u državi, poručio je međunarodni sekretar Socijaldemokrata (SD), Miloš Đuričković.

On je kazao da rukovodstvo Pokreta Evropa sad (PES), ako im je uopšte i stalo, treba konačno da čuje stav Brisela i Vašingtona da “Vlada u čiji bi sastav ušao kadar koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) neće imati njihovu podršku”.

Jednako je važno, kako je rekao Đuričković, da istu poruku ponove i partije manjina i proevropske partije, ako ne i oštriju.

U SD-u, kako je naveo, smatraju da PES ne treba da dobije nijedan glas podrške proevropskih i manjinskih partija, ako planira Vladu sa ZBCG, ili Građanskim pokretom URA.

“Namjera rukovodstva PES-a da napravi Vladu sa Demokratskim frontom (DF), ukoliko uspiju, bila bi garant da će Crna Gora nastaviti dalju stagnaciju u evropskim integracijama, ali i gotovo izvjesno nazadovanje u tom procesu”, ocijenio je Đuričković.

On je rekao da to nije samo stav njihovih političkih oponenata, koji sa pravom nose epitet jedinih evropskih snaga u Crnoj Gori, već i Brisela i Vašingtona.

Taj stav, kako je dodao Đuričković, ponovljen je mnogo puta.

“To što rukovodstvo PES-a ima želudac da formira vlast u Beranama, Pljevljima, Zeti sa osvjedočenim negatorima države, njene zastave i himne, građanskog koncepta, genocida u Srebrenici, protivnicima EU i NATO-a, podržavaocima ruske agresije, ne znači da je neko u Briselu ili Vašingtonu zainteresovan za saradnju sa Vladom koja bi imala takve subjekte u sastavu”, kazao je Đuričković.

Prema njegovim riječima, imajući u vidu težak ekonomski i bezbjednosni izazov u kojem se Crna Gora nalazi, a koji će u naredne četiri godine biti značajno komplikovaniji, mudro je sastaviti Vladu koja će imati zagarantovanu punu kooperativnost i podršku zapadnih partnera.

„Besomučno trošenje vremena na propala rješenja i propuštanje šanse da postanemo dio EU – tako bi se mogle opisati prethodne tri godine vladavine raznoraznih politički struktura, oličenih u DF-u i pokretu URA, kao i njihovim vrhovnim poglavarima”, kazao je Đuričković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS