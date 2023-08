Đuričković: Proevropska vlada ili izolacija od civilizovanog svijeta

Podgorica, (MINA) – Crna Gora još dugo neće biti dio razvijenog svijeta, ukoliko se bude ignorisao stav međunarodne zajednice i Vlada formirala sa antizapadnim i antievropskim subjektima, poručio je međunarodni sekretar Socijaldemokrata Miloš Đuričković.

On je istakao da su zapadni partneri u više navrata dali preporuke na kojim principima bi Vlada trebala biti sastavljena, ukoliko se želi nastaviti evroatlantski put Crne Gore.

Đuričković je kazao da se, ako se uzme ključni stav zapadnih partnera, da je Crnoj Gori neophodna pro-EU i pro-NATO vlada, kao i ključni stav građana da su im prioritet životni standard i ulazak u Evropsku uniju (EU), dolazi do jednostavne platforme na kojoj bi trebalo graditi buduću vlast u Crnoj Gori, kao i ciljeve te vlasti.

„Vlada može biti pro-Vučićeva (čitaj pro-srpska tj pro-ruska) ili pro-NATO. Od odluke Spajića zavisi da li će Crna Gora nastaviti svoj put ka EU ili će od EU i SAD na neki način biti izolovana”, naveo je Đuričković u saopštenju.

On je dodao da se ne može očekivati od onih koji veličaju ratne zločine, koji se dive (Vladimiru) Putinu i agresiju u Ukrajini nazivaju oslobodilačkim pohodom, budu u istoj Vladi sa pro-evropskim i manjinskim partijama.

„Ukoliko se želi obnoviti evropski put Crne Gore, izbor je lak. Vlada prevashodno mora biti sastavljena od pro-evropskih partija, nezavisno od toga da li će imati ili nemati tropetinsku podršku”, poručio je Đuričković.

On je ocijenio da, ukoliko se bude ignorisao stav međunarodne zajednice i Vlada formirala sa antizapadnim i antievropskim subjektima, Crna Gora još dugo neće biti dio razvijenog svijeta.

Đuričković je rekao da Spajić može nastaviti da ignoriše stav međunarodne zajednice i formira Vladu sa antizapadnim i antievropskim elementima.

“U tom slučaju je pošteno izaći pred medije i građanima saopštiti da od EU integracija nema ništa i da još dugo nećemo biti dio zapadnog svijeta”, kazao je Đuričković.

On smatra da bi ignorisanje želja crnogorskih građana i stava zapadnih partnera Crnu Goru koštalo izolacije od civilizovanog svijeta.

„Ignorisanje želja crnogorskih građana i stava zapadnih partnera, zasigurno će Spajića i PES trasirati ka tužnoj i sramotnoj političkoj sudbini, kakvu je doživljela URA na čelu sa Dritanom Abazovićem. Taj put se završava izolacijom od civilizovanog svijeta, u smrtnom zagrljaju koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) i bratije”, rekao je Đuričković.

Kako je naveo, “jedina gora stvar od imati ZBCG za neprijatelje je imati ih za prijatelje”.

Đuričković je kazao da će se po okončanju pregovora oko sastava 44. Vlade znati da li su izborne kampanje i programi u Crnoj Gori postali, kako je rekao, mađioničarska predstava u kojoj se akteri trude da na što originalniji način prevare publiku.

On je rekao da bi neispunjavanje obećanja datih građanima trebalo da zebrine mandatara.

“Koliko god slatko obećavali, održivog rasta životnog standarda bez evropskih integracija nema. Nema ni vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala”, naveo je Đuričković.

