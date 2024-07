Đukanoviću pojačano obezbjeđenje, formiran predmet

Podgorica, (MINA) – Uprava policije saopštila je da je donijeta odluka da se, iz preventivnih razloga, pojačaju mjere obezbjeđenja bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Iz Đukanovićevog kabineta Vijestima su kazali da je on obavijestio crnogorske nadležne organe da je dobio informaciju da se na njega priprema atentat.

Uprava policije ponovila je da Đukanović i „određeni međunarodni zvaničnici iz obavještajne zajednice“ nijesu upoznali crnogorsku policiju „da organizovana kriminalna grupa iz jedne susjedne zemlje navodno planira da izvrši atentat, u sprezi sa bezbjednosnim službama jedne druge susjedne zemlje“.

Iz Uprave policije rekli su da je Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB), u periodu prije, za vrijeme i nakon medijske objave, ostvarivala međunarodnu saradnju u cilju provjera zaprimljene informacije.

Uprava policije, kako su kazali, o predmetnoj informaciji nije obaviještena po njenom zaprimanju, jer je ona bila u statusu provjere.

„Nakon medijske objave, u subotu u popodnevnim satima, Uprava policije je dobila odgovarajuću informaciju od Agencije“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su naglasili da vjerodostojnost informacije i dalje provjerava ANB.

Kako su rekli, odmah po prijemu informacije preduzete su mjere i radnje iz nadležnosti policije, uključujući i obavještavanje nadležnog tužilaštva, i formiran je predmet.

U saopštenju se navodi da se, imajući u vidu ograničenja koja se odnose na zaštitu tajnih podataka, može saopštiti da policija, Tužilaštvo i ANB sinhronizovano preduzimaju dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

„S tim u vezi, dok traje postupak utvrđivanja predmetnih činjenica i okolnosti, uključujući i njihovu vjerodostojnost, donesena je odluka da se iz preventivnih razloga pojačaju mjere obezbjeđenja Đukanovića, u odnosu na koje u narednom periodu nije bilo planirano dodatno smanjivanje njihovog obima, kako su to saopštili pojedini mediji“, rekli su iz policije.

