Đukanović: Ulaganje u zdravlje investicija za budućnost države

Podgorica, (MINA) – Ulaganje u zdravlje je investicija za budućnost države, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je, povodom obilježavanja 75. godišnjice osnivanja Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), kazao da je svijet prolazio kroz brojne izazove na polju zdravlja, a da je SZO bila tu da objedini nauku, inovacije i iskustva, političku volju i tehnološku moć, da bi se došlo do rješenja.

“Napravljeni su ogromni koraci u zaštiti zdravlja ljudi, ali je puno toga preostalo kako bi se dostigli najviši zdravstveni standardi zdravlja za sve”, napisao je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

On je istakao da ostvarenje jednakosti ostaje primarni prioritet i na nacionalnom i globalnom planu.

Đukanović je rekao da crnogorski javni zdravstveni sistem jubilej dočekuje sa ozbiljnim izazovima i problemima u pogledu osiguranja pravovremene i jednako dostupne zdravstvene zaštite za sve.

“Ulaganje u zdravlje je investicija za budućnost države. Partnerstvo sa SZO ostaje čvrst temelj za unapređenje zdravlja i blagostanja”, poručio je Đukanović.

