Đukanović: U Crnoj Gori počinje novo, bolje vrijeme

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori počinje novo, bolje vrijeme, u kojem će država nastaviti da se kreće efikasno i stabilno ka svom evropskom cilju, rekao je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović.

Đukanović je novinarima, nakon glasanja, rekao da očekuje da danas svi građani dobiju mogućnost da izraze svoju izbornu volju, kako bi se na taj način trajno doprinijelo učvršćivanju utiska o Crnoj Gori kao o zrelom demokratskom društvu.

“Vjerujem da će tako i biti i vjerujem da će državne institucije, bez obzira na greške koje su se već desile, u nastavku dana raditi profesionalno i da će doprinositi takvom izbornom procesu i takvom utisku o Crnoj Gori”, saopštio je Đukanović.

On je ocijenio da je ovo dobar početni trenutak da Crna Gora najavi svoj povratak na putu evropskog razvoja.

“Vjerujem da će rezultati izbora dati za pravo takvom očekivanju i da ćemo na parlamentarnim izborima 11. juna potvrditi takvu namjeru. Vjerujem da počinje novo, bolje vrijeme u kojem će Crna Gora nastaviti da se kreće efikasno i stabilno ka svom evropskom cilju”, rekao je Đukanović.

Upitan očekuje li opstrukcije do kraja izbornog dana i najave o takozvanom “šavničkom scenariju”, on je rekao da te najave ne uzima za ozbiljno.

Kako je dodao, jako je važno da institucije obavljaju svoj posao u skladu sa zakonom.

“Ako tako bude, nemam nikakve sumnje da će i ovaj ispit položiti kao mnoge u prethodnom periodu i doprinijeti daljem demokratskom zrijevanju društva”, naveo je Đukanović.

Upitan šta će učiniti da odnosi sa Srbijom budu bolji ako pobijedi, on je rekao da su ti odnosi onakvi kakvi treba da budu.

“Ti odnosi mogu da budu bolji, a što se mene i Crne Gore tiče, to je kucanje na otvorena vrata. Srbija će morati da unekoliko promijeni svoj odnos prema susjedima, u smislu da prestane sa intencijom da uređuje zivot Srbima u Crnoj Gori”, kazao je Đukanović.

Na pitanje da li očekuje tenzije na biračkim mjestima danas i sjutra nakon izbora, Đukanović je rekao da su tenzije podignute više nego što treba, ali da vjeruje da će to sve ostati pod kontrolom.

On je, na pitanje da li će čestitati svom protivkandidatu Jakovu Milatoviću ukoliko pobijedi, podsjetio da je DPS čestitao i nakon izbora 30. avgusta.

“Ja predstavljam tu Crnu Goru”, poručio je Đukanović.

On je rekao i da ne zna ništa o tome što je policija u subotu pronašla u nekoliko gradova kopije ličnih karata i izborni materijal.

“Rekli su mi da je bilo takvih informacija i konstrukcija o divljim sajtovima koji postoje na informatičkoj sceni Crne Gore. Nijesam imao nijednu prijavu od našeg štaba, niti od našeg državnog organa” rekao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS