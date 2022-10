Đukanović: Prijevremeni parlamentarni izbori najdalje za tri mjeseca

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori će najdalje za tri mjeseca biti održani prijevremeni parlamentarni izbori, ocijenio je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

Đukanović je, na glavnoj konvenciji plavske kolicije za lokalne izbore „Zajedno pobjednički za Plav“ SD-DPS-SDP”, kazao da je Crnoj Gori neophodan politički obrt koji će zaustaviti propadanje države.

On je naglasio da Crna Gora živi najtežu krizu u novijoj istoriji.

Đukanović je kazao da je kriza počela 2015. godine, i da su je indukovali centri “kojima nije po volji evropska i građanska Crna Gora, i koja je svoju kulminaciju počela nakon parlamentarnih izbora 2020. godine”.

„Ubijeđen sam da ćemo za najdalje tri mjeseca imati prijevremene parlamentarne izbore u Crnoj Gori. Siguran sam da se ti parlamentarni izbori dešavaju danas, mi pobjedu imamo u džepu”, rekao je Đukanović, saopšteno je iz Socijaldemokrata.

Đukanović je naveo da ostaje da tu izvjesnu pobjedu u međuvremenu unaprijede i stvore uslove za efikasnije upravljanje Crnom Gorom koja se ne bi mučila sa tankom većinom.

“A prije toga važno je da se uradi dobar posao na lokalnim izborima“, istakao je Đukanović.

Kako je naveo, trenutna kriza je i politička i bezbjednosna, institucionalna, finansijska i ekonomska.

Đukanović je kazao da se bezbjednosna kriza u prvom periodu ogledala u naporima nove vlasti da kompromituje Crnu Goru kao zemlju članicu NATO kroz nekontrolisani odliv bezbjednosnih podataka.

“Da bi tokom posljednjeg perioda gledali očajničke pokušaje nove vlasti da potpunom razgradnjom bezbjednosnog sistema uključujući ANB kao najvažniju instituciju bezbjednosnog sistema, sačuvaju agenturnu srpsko-rusku mrežu u Crnoj Gori i sačuvaju predstavnike nove vlasti od njihovih kriminalnih nepočinstava”, dodao je Đukanović.

Kako je dodao, nova vlast se iskompromitovala aferama u vezi sa kriminalnim aktivnostima čije navodno suzbijanje je najavljivala.

„Dizali su veliku galamu i kako će da se obračunaju sa kriminalnom i korupcijom, a tek što smo malo zagrebali, vidjeli smo da su zapravo oni razvili sistemski kriminal”, rekao je Đukanović.

Đukanović je ocijenio da je, ono što je otkrila ANB i zbog čega je morao biti sasječen njen vrh, pokazalo da je riječ o organizovanom kriminalu u središtu crnogorske države.

“Promovisali su se i kao neko ko je zadužen da uspostavi vladavinu prava, pa se njihova vladavina prava svela na to da hapse i proganjaju svoje političke neistomišljenike”, kazao je Đukanović.

On je, govoreći o institucionalnoj krizi u Crnoj Gori, rekao da evidentno postoji zla namjera da se Crna Gora učini nefunkcionalnom državom.

“Pokazalo se da aktuelna parlamentarna većina nije u stanju da izabere vrhovni državni tužilac, kao što se pokazala loša namjera nepopunjavanjem Sudskog savjeta i neizborom sudija Ustavnog suda”, naveo je on.

To, prema riječima Đukanovića, zajedno sa nesređenim stanjem u bezbjednosnom sektoru, jasno govori da je riječ o lošoj namjeri da se Crna Gora prikaže kao nefunkcionalna.

On je kazao da ne pretjeruje kada kaže da su javne finansije Crne Gore pred bankrotom.

Đukanović je ocijenio da mogu samo da pokušaju da prikrivaju, ali nevješto, budući da je kreirana nepodnošljivo visoka potrošnja, ali ne i investicije.

On je istakao da je sistematski uništavano ekonomsko tkivo Crne Gore.

Kako je rekao, mnogi su zamjerali da DPS suviše mirno gleda aktivnosti nove strukture vlasti, ali da je zapravo bilo riječi o demonstraciji političke zrelosti i odgovornosti prema interesima Crne Gore.

“Transferu vlasti 2020. pristupljeno je sa povjerenjem da će oni koji su 30 godina čekali svoju šansu, sada tu šansu iskoristiti, a dobili smo nekompetentnost i neodgovornost prema državnim interesima”, kazao je on.

Đukanović je kazao da nacionalisti vjeruju da sve što se događa na globalnoj sceni kroz zaoštravanje između Istoka i Zapada, a posebno u svijetlu ruske agresije na Ukrajinu, otvara novu šansu za njih.

“Nijesu zaključili da su nacionalističke politike definitivno propale devedesetih godina, već da tada nijesu uspjele jer je ambijent bio nepovoljan, kao i da im se sada stvara nova šansa”, rekao je Đukanović.

