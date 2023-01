Đukanović: Prepuni smo volje da dođemo do kompromisa

Podgorica, (MINA) – Uspostavljanjem funkcionalnosti Ustavnog suda stvaraju se uslovi za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora, koji su ključ za dobijanje stabilne političke vlade, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na sastanku sa ministarkom vanjskih poslova Slovenije Tanjom Fajon.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da je neophodno zaustaviti stalna usporavanja i odlaganja povratka Crne Gore na evropski kolosjek.

„Prepuni smo volje da dođemo do kompromisa, koji će omogućiti povratak funkcionalnosti Ustavnog suda, čime stvaramo uslove za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora koji su ključ za dobijanje stabilne političke vlade, prijeko potrebne Crnoj Gori“, rekao je Đukanović.

Đukanović je kazao da su se on i Fajon saglasili sa tim da je neophodno poštovanje procedura i profesionalnih standarda za izbor sudija, počevši od Ustavnog odbora.

„Očekujemo odgovorno i hitno postupanje svih aktera“, naveo je Đukanović.

On je poručio da Crna Gora veoma cijeni pažnju koju Slovenija u kontinuitetu posvećuje evropskoj perspektivi Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana.

