Đukanović: Potrebni energija i patriotizam svakog građanina

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nalazi se na istorijskom ispitu, ne manje teškom nego u vrijeme održavanja referenduma, kazao je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović i pozvao građane da masovno izađu na predsjedničke izbore.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Đukanović je na tribini u Kotoru poručio da su potrebni energija i patriotizam svakog iskrenog crnogorskog patriote da bi Crna Gora prošla kroz teško iskušenje.

„Nalazimo se na istorijskom ispitu, ne manje teškom od onog 21. maja 2006. godine“, rekao je Đukanović.

On je dodao da je tada, zahvaljujući neponovljivoj energiji i emociji, obnovljena država Crna Gora za kojom su čeznule generacije predaka čitav vijek.

„Učinite što je do vas, a onda ćemo se siguran sam 19. marta zajedno radovati još jednoj velikoj pobjedi demokratske, multietničke, antifašističke i evropske Crne Gore“, poručio je Đukanović.

On je kazao da pobjedom na predsjedničkim izborima otvaraju širok put za pobjedu na parlamentarnim koji će, kako je ocijenio, uslijediti nekoliko mjeseci nakon predsjedničkih.

„Pobjedom na parlamentarnim izborima Crna Gora dobija ponovo odgovornu, kompetentnu vladu, koja će voditi računa o našim, a ne tuđim interesima, vratiti se reformama i nastaviti da Crnu Goru vodi do njenog evropskog cilja“, rekao je Đukanović.

On je naveo da je ubijeđen da će stamena kičma te Vlade i u narednom periodu biti DPS.

„Živimo na Balkanu preko kojeg su se uvijek prelamali razni geopolitički interesi. Sada se, čini mi se, prelamaju nikad drastičnije u novijoj istoriji“, kazao je Đukanović.

Kako je naveo, nikada do sada nije ozbiljno diskutovano na svjetskoj političkoj mapi da li će biti upotrijebljeno nuklearno naoružanje.

„To govori do kakvog smo dna došli u geopolitici“, dodao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, kada dođe do takvih sukoba između Istoka i Zapada, onda nema nikakve sumnje – Balkan je uvijek plodno tlo preko kojeg se najdrastičnije prelamaju takvi sukobi.

Đukanović je ocijenio da je zahvaljujući tim sukobima došlo do obnove najretrogradnih politika na prostoru Zapadnog Balkana i nacionalističkih politika.

„Koji za svoju platformu imaju velikodržavni nacionalizam i imaju namjere da mijenjaju granice na Zapadnom Balkanu, da umjesto postojećih država naprave dvije ili tri uvećane države, etnički i vjerski homogene“, naveo je Đukanović.

On je kazao da ne treba dokazivati da svaki od tih velikodržavnih nacionalizama između ostalog, ili prije svega, mjerka Crnu Goru kao poželjan plijen.

„Do sada smo pokazali kako se Crna Gora uspješno brani“, rekao je Đukanović.

On je poručio da nema uspješne odbrane u odnosu na velikodržavne nacionalizme do afirmacije građanske države.

Crna Gora je, kako je kazao Đukanović, upravo idejom građanske države, multietničkog, multivjerskog i multikulturnog sklada do sada vrlo uspješno odolijevala takvim izazovima.

„Suočen sa takvom složenošću zadatka pred kojim se svi zajedno nalazimo, odlučio sam da se kandidujem za dužnost predsjednika Crne Gore“, rekao je Đukanović.

On je poručio da nema mjesta za sebične lične planove, jer je ovo odsudan trenutak za savremenu Crnu Goru.

„Pored nacionalista, danas su na crnogorskoj političkoj sceni i ljudi drugog političkog profila, dakle, populisti koji pokušavaju da jeftinim političkim trikovima zadobiju povjerenje građana ne računajući uopšte na ono što su dugoročne potrebe i dugoročni efekti razvoja Crne Gore“, rekao je Đukanović.

Kako je saopšteno iz DPS-a, jedan od ciljeva koje Đukanović navodi tokom svoje kampanje je učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju (EU) za vrijeme njegovog sljedećeg mandata.

„Zašto do danas nijesmo postali članica“, upitao je Đukanović.

On je kazao da je uvijek odgovornost i na jednoj i na drugoj strani.

„Ali moje uvjerenje, mislim da sam u tome vrlo objektivan, jeste da je odgovornija EU koja je, nažalost, u jednom periodu potpuno zapostavila svoju do tada najuspješniju politiku, politiku proširenja“, rekao je Đukanović.

Kako je naveo, kada je EU nakon agresije na Ukrajinu shvatila da je politika proširenja zapravo njen najvažniji geopolitički interes, i kada se ponovo okrenula Zapadnom Balkanu, uočila je da je Crna Gora daleko ispred drugih zemalja.

„Ponudila nam je da ubrzanom posvećenošću reformama iskoristimo šansu i da u kratkom roku postanemo članica. Nažalost, dogodilo se ono što svi jako dobro znamo“, rekao je Đukanović.

On je kazao da se dogodilo da je na čelu Crne Gore u tom trenutku jedna potpuno neodgovorna vlada.

„Koja je, umjesto da isporuči rezultate koji su se očekivali i iskoristi šansu ubrzanog članstva u EU, odlučila da potpisuje jedan ugovor sa vjerskom zajednicom prepun istorijskih falsifikata“, naveo je Đukanović.

