Đukanović počasni predsjednik DPS-a

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji lider Demokratske partije socijalista (DPS), Milo Đukanović, izabran je za počasnog predsjednika te stranke.

To je odlučeno na desetom Kongresu DPS-a, koji je danas održan u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u Podgorici.

Predsjednik DPS-a Danijel Živković je, na konferenciji za novinare nakon Kongresa, rekao da su danas institucionalizovali novi institut počansog predsjednika.

„Deseti Kongres je za počasnog predsjednika izabrao Mila Đukanovića“, kazao je Živković.

Upitan da li je reforma u DPS-u zaokružena izborom Đukanovića za počasnog predsjednika i kakavu poruku time šalju onima koji kažu da se DPS nije suštinski reformisao, Živković je odgovorio da ocjenu reforme politike i partije daju građani na izborima.

„Oni su ti koji najbolje vagaju da li se neko reformisao na pravi način ili ne. Ako je vjerovati rezultatima na lokalnim izborima, onda možemo govoriti da mi reformu sprovodimo uspješno“, rekao je Živković.

On je kazao da je institut počasnog predsjednika poznat i u drugim partijama u regionu i Evropi.

Živković je naveo da je taj institut definisan tako da se zahvaljuju za sve ono što su bila dostignuća te političke generacije.

Kako je rekao, ti rezultati su očuvanje mira u Crnoj Gori i građanskog karaktera države, spečavanje bombardovanja, obnavljanje crnogorske nezavisnosti, otvaranje evropske perspektive i učlanjenje Crne Gore u NATO.

„To su velika dostignuća i Đukanović je, kao premijer, predsjednik države ili DPS-a, učestvovao u tim dostignućima i zato smo se odlučili da iskažemo zahvalnost“, dodao je Živković.

On je, govoreći o uticaju Đukanovića na odluke organa DPS-a, kazao da odluke donosi Predsjedništvo.

„Mi nosimo teret odgovornosti za donošenje odluka u DPS-u. Za sada nam ide dobro i vjerujem da će nam ići još bolje u narednom periodu“, istakao je Živković.

On je rekao da su danas institucionalizovali i neka nova pravila u Statutu partije, koja se odnose na unapređivanje operativnosti rada DPS-a.

Živković je kazao da su razmatrali i važno pitanje Programa stranke, koji se odnosi na deset važnih poglavlja i odgovora na institucionalno i društveno urušavanje Crne Gore.

„Vjerujem da smo kroz Program na pravi način sagledali izazove pred Crnom Gorom i kroz takvu dijagnozu dali terapiju“, dodao je Živković.

On je naglasio da je osnovni cilj DPS-a da odbrani državne interese i da se, kroz izborne rezultate, nametne kao kvalitetna konkurencija i što prije vrati na pozicije vlasti.

Živković je rekao da su danas izabrali i novi sastav Glavnog odbora.

Kako je najavio, u narednih 15 ili 20 dana biće izabrano novo Predsjedništvo DPS-a.

Živković je kazao da je DPS danas pokazao jedinstvo i snagu, a da su u prethodnih godinu pokazali da znaju kako se upravlja političkim procesima.

„Pokazali smo da ostvarujemo dobre izborne rezultate i da to nije stvar neke epizode, već da je to sada pravilo, od Andrijevice, Podgorice, Kotora, Ulcinja, do razvlašćivanja parlamentarne većine u Budvi“, rekao je Živković.

On je istakao da je siguran da će DPS imati odlične rezultate na predstojećim lokalnim izborima u Nikšiću i Herceg Novom.

„Siguran da ćemo, pogotovo za Nikšić, povratiti pozicije društveno-političkog odlučivanja“, dodao je Živković.

Upitan kada ističe mjera udaljenja opozicije sa sjednica, on je odgovorio da bi trebalo da ta mjera ističe tokom naredne sedmice.

Živković je kazao da je predsjednik Skupštine Andrija Mandić izrekao mjeru udaljenja jer je vidio da će doći do dogovora između opozicije i Pokreta Evropa sad.

„To je i sam potvrdio kada je kazao da nije moguće uspostavljati parcijalne dogovore između opozicije ili dijela vlasti“, dodao je Živković i naveo da je Mandić time poslao poruku da je suštinski lider parlamentarne većine.

On je podsjetio da se opozicija ranije dogovorila sa premijerom Milojkom Spajićem po pitanju održavanja popisa, navodeći da su tako isto i sada imali vrlo fer i korektnu ponudu koja se ticala razrješenja ustavne krize.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS