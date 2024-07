Đukanović obaviješten da se na njega sprema atentat

Podgorica, (MINA) – Bivši predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, obavijestio je crnogorske nadležne organe da je dobio informaciju da se na njega priprema atentat, saopšteno je Vijestima iz njegovog kabineta.

Iz Uprave policije Vijestima su kazali da ne raspolažu podacima koji bi ukazivali na planirane aktivnosti koje bi bile usmjerene na ugrožavanje bezbjednosti Đukanovića.

Oni su podsjetili da, shodno članu 18 Zakona o predsjedniku Crne Gore, po prestanku funkcije predsjednik ima pravo na stalno lično obezbjeđenje u skladu sa bezbjednosnom procjenom koju utvrđuje nadležni organ.

“U skladu sa pozitivnim propisima Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) je nadležna za sačinjavanje izvještaja o bezbjednosnoj procjeni o ugroženosti”, naveli su iz policije.

Iz ANB-a nijesu odgovorili na pitanja Vijesti o tome.

“Raniji predsjednik je dobio navedenu informaciju od određenih međunarodnih zvaničnika iz obavještajne zajednice i sa tom informacijom upoznao je državne organe”, odgovoreno je iz Đukanovićevog kabineta na pitanje da li je ga je bilo ko iz bezbjednosnog sektora obavijestio da mu je ugrožena bezbjednost.

Nije odgovoreno ko je i kada Đukanoviću prenio tu informaciju.

Izvor blizak Đukanoviću rekao je da ga je visoki strani vojni zvaničnik sa Kosova obavijestio da organizovana kriminalna grupa iz jedne susjedne zemlje navodno planira da izvrši atentat, u sprezi sa bezbjednosnim službama jedne druge susjedne zemlje.

Odgovarajući na pitanje da li je Đukanoviću pojačano obezbjeđenje, iz njegovog kabineta su saopštili da je smanjeno.

“Promjene u obezbjedjenju u tom periodu su se dogodile utoliko što je ukinuto obezbjedjenje na mjestu stanovanja bivšeg predsjednika u dnevnoj smjeni”, naveli su iz kabineta Đukanovića.

Oni su istakli i da crnogorske službe bezbjednosti nijesu pozivale na razgovor Đukanovića, niti koordinatora njegovog obezbjeđenja, kako bi im ukazali na potencijalnu opasnost.

