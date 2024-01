Đukanović: Nove i mlade snage garant uspjeha

Podgorica, (MINA) – Bivši predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović čestitao je novoizabranom lideru te stranke Danijelu Živkoviću i potpredsjednicima Aleksandri Vuković Kuč, Abazu Dizdareviću, Ivanu Vukoviću i Jevtu Erakoviću izbor na te funkcije, navodeći da su nove i mlade snage garant uspjeha.

Đukanović je kazao da je DPS i u veoma izazovnim vremenima potvrdio sposobnost da bude nosilac progresivnih političkih i demokratskih procesa.

„Partija spremna da ponosno odbrani i afirmiše svoja istorijska dostignuća, takođe da objektivno sagleda svoje nedostatke i propuste“, naveo je Đukanović na društvenoj mreži X.

On je rekao da je uvjeren u ispravnost i perspektivu politike partije, koja je, kako je kazao, bila i ostala okosnica državotvornog puta Crne Gore, kao i građanskog i evroatlantskog karaktera zemlje.

„Takva politika mora pobijediti. Nove, mlade snage garant su uspjeha. Srećno“, naveo je Đukanović.

